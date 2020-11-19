61% украинцев против введения жесткого карантина из-за Covid-19 — опрос

48% украинцев считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с распространением в Украине коронавируса, 24% считают их слишком мягкими, а 11% — наоборот, слишком жесткими. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, социологи выяснили, что 62% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, 20% делают это иногда, 11% — редко. 7% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины.

Почти 70% опрошенных очень переживают из-за того, что кто-то из их близких может заболеть Covid-19. В то же время, о своем собственном здоровье украинцы волнуются почти в два раза меньше. С марта несколько возросло количество тех, кто очень волнуется из-за возможного заболевания. Больше таких среди жителей сел, людей старшего возраста и женщин.

41% оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 29% — как напряженное. По сравнению с мартом показатели напряженности несколько выросли. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживают новости о коронавирусе и боятся заболеть.

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 24% выступают против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка у таких мер в Киеве, меньше всего — на юге страны.

83% опрошенных отмечают, что часто одевают защитную маску, 14% — иногда или редко, 3% — почти никогда. 70% заявили, что часто дезинфицируют руки, 23% — иногда или редко, 6% — почти никогда. Лишь 14% часто используют защитные перчатки, 33% — иногда или редко, а 53% — почти никогда. По сравнению с мартом, частое пользование масками значительно возросло (с 58% до 83%), а перчатками — существенно снизилось (с 38% до 14%).

Относительно карантина выходного дня 85% заявили, что знают о его введении, а 15% — слышали о нем лишь что-то или вообще слышат об этом впервые. Отношение к введению такого карантина полярное: половина опрошенных поддерживают, но столько же и против.

В то же время, только 35% украинцев ожидают, что в результате реализации карантина распространение коронавируса уменьшится, а вот 62% не согласны с этим.

В то же время 61% считают нецелесообразным введение "жесткого" карантина (локдауна), а 36% поддержали бы его. Эффективность таких мер граждане оценивают значительно выше — 55% считают, что распространение коронавируса уменьшится, лишь 42% имеют противоположное мнение.

Абсолютное большинство опрошенных считают нужным в первую очередь направить средства из специального фонда борьбы с Covid-19 на закупку средств защиты для врачей, обустройство больничных коек медицинским кислородом, закупку лекарств и оборудования для больниц, доплаты врачам и привлеченным к борьбе лицам, увеличение объема тестирования на коронавирус.

Выделение средств фонда на строительство мобильных госпиталей считают нужным 81%, ненужным — 15%. Компенсации предпринимателям за вынужденный простой из-за карантина одобрили бы 81%, 17% противоположного мнения.

Лишь 48% поддерживают использование средств спецфонда по борьбе с коронавирусом на строительство дорог, 50% — не поддерживают.

35% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией, 60% — нет. Деятельностью председателя Верховной Рады Разумкова довольны 33%, недовольны — 48%, затруднились оценить — 18%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 23%, недовольны — 60%, затруднились оценить — 18%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%). Деятельностью министра здравоохранения Степанова довольны 32%, 55% — нет, деятельностью полиции удовлетворены 36%, противоположное мнение у 51%.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский: ему доверяют 46% опрошенных, 51% — не доверяют. Разумкову доверяют 32%, не доверяют 36%, еще 26% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, 72% — не доверяют. Юрию Бойко доверяют 24%, 52% — не доверяют. Петру Порошенко доверяют 23%, 74% — не доверяют. Арсену Авакову доверяют 22%, 67% — не доверяют.

Шмыгалю доверяют лишь 18%, а 54% — не доверяют, еще почти четверть не слышали о таком. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, 36% — не доверяют, не знают такого 41%. Главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% — не доверяют, а 40% не знают о нем. В свою очередь, генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют всего 9%, не доверяют — 38%, а почти 50% о ней вообще не слышали.

Опрос проведен 15-17 ноября среди совершеннолетних граждан из всех подконтрольных Украине регионов методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка из 3 тысяч граждан репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 — не более 1,8%.

Напомним, накануне Верховная Рада провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Постановление не было принято из-за позиции большинства членов фракции "Слуга народа", остальные политсилы были "за".