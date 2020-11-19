Общество 60 минут назад

61% украинцев против введения жесткого карантина из-за Covid-19 — опрос

При этом 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение без масок в общественных местах

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
11
11
10
10
13
13
12
12
15
15
14
14
17
17
16
16
19
19
18
18
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

48% украинцев считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с распространением в Украине коронавируса, 24% считают их слишком мягкими, а 11% — наоборот, слишком жесткими. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, социологи выяснили, что 62% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, 20% делают это иногда, 11% — редко. 7% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины.

Кратко и по делу в Telegram

Почти 70% опрошенных очень переживают из-за того, что кто-то из их близких может заболеть Covid-19. В то же время, о своем собственном здоровье украинцы волнуются почти в два раза меньше. С марта несколько возросло количество тех, кто очень волнуется из-за возможного заболевания. Больше таких среди жителей сел, людей старшего возраста и женщин.

41% оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 29% — как напряженное. По сравнению с мартом показатели напряженности несколько выросли. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживают новости о коронавирусе и боятся заболеть.

Читайте также:
Шмыгаль: Если карантин выходного дня не даст результата, ограничения придется ужесточить

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 24% выступают против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка у таких мер в Киеве, меньше всего — на юге страны.

83% опрошенных отмечают, что часто одевают защитную маску, 14% — иногда или редко, 3% — почти никогда. 70% заявили, что часто дезинфицируют руки, 23% — иногда или редко, 6% — почти никогда. Лишь 14% часто используют защитные перчатки, 33% — иногда или редко, а 53% — почти никогда. По сравнению с мартом, частое пользование масками значительно возросло (с 58% до 83%), а перчатками — существенно снизилось (с 38% до 14%).

Относительно карантина выходного дня 85% заявили, что знают о его введении, а 15% — слышали о нем лишь что-то или вообще слышат об этом впервые. Отношение к введению такого карантина полярное: половина опрошенных поддерживают, но столько же и против.

В то же время, только 35% украинцев ожидают, что в результате реализации карантина распространение коронавируса уменьшится, а вот 62% не согласны с этим.

В то же время 61% считают нецелесообразным введение "жесткого" карантина (локдауна), а 36% поддержали бы его. Эффективность таких мер граждане оценивают значительно выше — 55% считают, что распространение коронавируса уменьшится, лишь 42% имеют противоположное мнение.

Читайте также:
В Украине коронавирусом переболеет около 40% населения к маю 2021 года — иммунолог

Абсолютное большинство опрошенных считают нужным в первую очередь направить средства из специального фонда борьбы с Covid-19 на закупку средств защиты для врачей, обустройство больничных коек медицинским кислородом, закупку лекарств и оборудования для больниц, доплаты врачам и привлеченным к борьбе лицам, увеличение объема тестирования на коронавирус.

Выделение средств фонда на строительство мобильных госпиталей считают нужным 81%, ненужным — 15%. Компенсации предпринимателям за вынужденный простой из-за карантина одобрили бы 81%, 17% противоположного мнения.

Лишь 48% поддерживают использование средств спецфонда по борьбе с коронавирусом на строительство дорог, 50% — не поддерживают.

35% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией, 60% — нет. Деятельностью председателя Верховной Рады Разумкова довольны 33%, недовольны — 48%, затруднились оценить — 18%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 23%, недовольны — 60%, затруднились оценить — 18%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%). Деятельностью министра здравоохранения Степанова довольны 32%, 55% — нет, деятельностью полиции удовлетворены 36%, противоположное мнение у 51%.

Читайте также:
Карантин выходного дня: в Минздраве советуют бизнесу "найти другие источники дохода"

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский: ему доверяют 46% опрошенных, 51% — не доверяют. Разумкову доверяют 32%, не доверяют 36%, еще 26% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, 72% — не доверяют. Юрию Бойко доверяют 24%, 52% — не доверяют. Петру Порошенко доверяют 23%, 74% — не доверяют. Арсену Авакову доверяют 22%, 67% — не доверяют.

Шмыгалю доверяют лишь 18%, а 54% — не доверяют, еще почти четверть не слышали о таком. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, 36% — не доверяют, не знают такого 41%. Главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 12%, 43% — не доверяют, а 40% не знают о нем. В свою очередь, генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют всего 9%, не доверяют — 38%, а почти 50% о ней вообще не слышали.

Опрос проведен 15-17 ноября среди совершеннолетних граждан из всех подконтрольных Украине регионов методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка из 3 тысяч граждан репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 — не более 1,8%.

Напомним, накануне Верховная Рада провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Постановление не было принято из-за позиции большинства членов фракции "Слуга народа", остальные политсилы были "за".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский перестал кашлять — Мендель
Зеленский перестал кашлять — Мендель
Pfizer оценила эффективность своей вакцины от COVID-19 в 95%
Pfizer оценила эффективность своей вакцины от COVID-19 в 95%
Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19
Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Стало известно, что думают европейцы по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО

  3. Чи відбудеться в Україні антикорупційна революція?

  4. Гетманцев решил уйти с поста главы финансового комитета Верховной Рады

  5. "Рынок может захлестнуть поток ликвидности": аналитики прогнозируют падение курса гривни

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...