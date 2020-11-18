В "Слуге народа" объяснили, зачем провалили голосование по отмене карантина выходного дня

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук отмечает, что большинство депутатов от СН не голосовало за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня из-за нежелания давать обществу ложный сигнал решением, не имеющим юридических последствий. Об этом она сказала в комментарии РБК-Украина.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", — подчеркнула нардеп.

При этом комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, заместителем главы которого является Кравчук, уже обратился к Кабмину, чтобы тот обеспечил компенсацию потерь предприятий сферы культуры, туризма и развлечений.

Напомним, из-за позиции большинства членов фракции СН Рада 17 ноября не смогла поддержать рекомендацию правительству отменить карантин выходного дня.

Всего за проект постановления проголосовало 149 депутатов. Однако крупнейшая фракция дала в поддержку документа лишь 34 голоса, хотя все присутствовавшие депутаты (кроме двух воздержавшихся) из всех остальных фракций и групп решение поддержали. Во фракции СН воздержались 139 нардепов, а 9 и вовсе проголосовали против.

При этом среди авторов документа значатся лидер фракции СН Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко.

Отметим также, что Кабмин намерен ужесточить карантинный режим в стране, если введение карантина выходного дня не покажет результативного влияния на заболеваемость Covid-19.

На первых выходных такого карантина полиция закрыла 2,4 тысячи объектов-нарушителей, из которых около 800 — заведения общественного питания.