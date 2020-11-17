Как "Слуга народа" фактически потеряла монобольшинство и какой будет новая коалиция в Раде

Для Верховной Рады Украины нынешняя неделя может оказаться одной из самых сложных за последний год. Народным депутатам придется решить, что делать с "карантином выходного дня" и разобраться с кризисом вокруг Конституционного суда. При этом вести заседание вице-спикер парламента Елена Кондратюк вынуждена будет в одиночестве — спикер Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук не так давно заразились коронавирусом.

Но это не все проблемы Верховной Рады сегодня. Разговоры о том, что монобольшинство готово вот-вот расколоться на несколько групп поменьше, а руководство "Слуги народа" ищет внутри парламента союзников идут уже не первую неделю. Журналисты Delo.ua разобрались, сколько "штыков" осталось в провластной фракции и какой может быть новая коалиция.

На последнем совещании глав парламентских фракций были согласованы ключевые вопросы этой недели. Среди них: постановление про предупреждение о карантине за неделю до его введения; постановление об отмене "карантина выходного дня"; законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей и вызов премьер-министра Дениса Шмыгаля для доклада по борьбе с эпидемией коронавируса.

А вот ситуация с Конституционным судом, который признал неконституционными несколько норм Закона "О предотвращении коррупции", ударив тем самым по электронному декларированию чиновников и полномочиям НАПК, похоже пока решена не будет. Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк отмечает — в "Слуге народа" сейчас нет достаточного количества голосов для исправления ситуации. Мы уже писали о том, что представители провластной фракции открыто конфликтуют из-за решения КСУ, но проблемы внутри монобольшинства начались гораздо раньше.

Читайте также: Главы всех фракций Рады выступили за отмену карантина по выходным, Шмыгаля ждут "на ковер"

Другой нардеп из "Голоса", Владимир Цабаль, говорит — фактическое число голосов в монокоалиции сейчас существенно меньше, чем формальное. Он проанализировал пять тысяч голосований своих коллег за первый год работы Верховной Рады. После того, как он отсеял рабочие моменты — рассмотрение "законодательного спама", технические и регламентные решения — осталось около тысячи голосований за непосредственно законопроекты, постановления и кадровые решения. Благодаря этому анализу проявились несколько любопытных цифр.

Во-первых, количество голосований "за" во фракции "Слуга народа" упало с 88% до 77%. Во-вторых, количество голосований против фракции увеличилось в 4 раза — с 1% до 4%. В-третьих, в 2019 году только пять нардепов голосовали против фракции больше чем в 5% случаев, тогда как в 2020 году таких бунтарей насчитывается уже около 50 человек. В-четвертых, год назад депутатов, которые шли против фракции реже, чем в 1% голосований, было больше 50, а сегодня таких всего пятеро.

"Если вспомнить, что с начала этого созыва Верховной Рады у монобольшинства было 252 народных депутата, я считаю с президией, то у нас есть три фактора, повлиявших на уменьшение коалиции. Первый — исключение трех человек. Второе — явка депутатов из фракции "Слуга народа" уменьшилась с 91% до 87%. Переводя в реальных людей, это в среднем минус 7 человек. Третий фактор — голосование против фракции. Явка явкой, можно ходить, но голосовать не так, как фракция. Подводя итог: в 2019 году в среднем 226 депутатов было в коалиции. Если делать ту же математику для 2020-го, то она дает нам цифру в 209 депутатов", — отмечает парламентарий.

Читайте также: С партстроительством мы опоздали, но у "Слуги народа" еще неплохие результаты — Потураев

Об угрозе единству фракции "Слуга народа" говорят и в самом монобольшинстве. Так, нардеп Ирина Верещук в своем последнем интервью отметила — если срочно не перезагрузить "СН", то она будет фрагментироваться. Другой представитель монобольшинства Никита Потураев прямо заявил: "Есть вероятность, что к следующим парламентским выборам "Слуга народа" может распасться на 2-3 партии". При этом он пошел дальше и назвал приблизительное количество парламентариев, которые могут первыми отколоться от провластной фракции.

"Смотрите, есть группа Игоря Валерьевича (Коломойского — Delo.ua), это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция", — отметил Потураев.

Наконец, в своем интервью экс-глава Офиса президента Андрей Богдан также подчеркнул: юридически монобольшинство существует, но фактически — нет. Он уточнил, что если коалиция и возможна, то скорее всего с фракцией "Батькивщина", а также группами "Доверие" и "За будущее".

Этот тезис бывшего руководителя канцелярии гаранта подтверждают голосования за ключевые законопроекты и заявления оппозиционных нардепов. Отметим, что последним крупным решением парламента было принятие в первом чтении проекта государственного бюджета на 2021 год — за него 5 ноября проголосовали 275 народных депутатов. Монобольшинство предоставило всего 209 голосов, группа "Доверие" — 20, группа "За будущее" — 16 и внефракционные дали еще 11.

Читайте также: Результат "Слуги народа" на выборах означает снижение легитимности власти — Богдан

Отдельным сюрпризом стало голосование "Батькивщины". Накануне голосования ее представитель Сергей Власенко озвучил позицию фракции — нынешний проект бюджета "не имеет права на жизнь" и является антисоциальным продолжением бюджетной политики пятого президента Петра Порошенко. Однако это не помешало "Батькивщине" дать 19 "за". Остальные пять членов фракции вообще не присутствовали на заседании.

"Правда, что этот бюджет — бюджет катастрофы. Но одновременно правда в том, что это бюджет катастрофы не правительства, президента и парламента. А страны. И поэтому, если у нас сохранилось хоть немного совести и не так много цинизма, у нас предложение попробовать в первом чтении проголосовать за бюджет. И ко второму чтению подать такой, который даст шанс всей стране", — оправдалась с трибуны Юлия Тимошенко.

О том, что этой поддержки удалось добиться в результате кулуарных торгов заявили несколько народных депутатов. Нардеп из фракции "ОПЗЖ" Александр Колтунович в эфире одного из телеканалов отметил — это результат договоренностей между Офисом президента и Юлией Тимошенко, в рамках которых последняя получит три позиции в правительстве. В частности, речь идет о должностях в Министерстве аграрной политики, Государственном агентстве резервов Украины и Министерстве экологии и природных ресурсов. Факт переговоров между этими сторонами подтверждает и парламентарий из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"Аккурат перед голосованием за бюджет в коридорах Верховной Рады было не иначе как случайное явление: из кабинета Тимошенко вышел Тимошенко. Одна Юлия, другой Кирилл — новый куратор региональной политики в Офисе президента Украины. После этого Кирилл Тимошенко пошел по своим делам, а Юлия Тимошенко — в зал парламента, где с трибуны честно заявила, что страна в опасности, бюджет — это вопрос экономический, а фракция "Батькивщины", впервые с 2015 года, поддержала главный финансовый документ", — объясняет он.

Можно отметить также позицию депутатской группы "За будущее". По словам политолога Алексея Якубина, нардеп и лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица не просто так ранее призывал вернуть субъектность парламента. Напомним, что в конце октября Палица, с трибуны Верховной Рады отметил — сегодня доверие к парламенту на уровне 8% и призвал показать, что в Украине "парламентская республика".

"Это, без сомнения, можно считывать, как месседж о готовности переформатировать коалицию. И пересоздать ее уже фактически. Об этом уже несколько месяцев витает слух. Но с включением тех депутатских групп, которые сейчас обеспечивают время от времени результативность голосований в Раде — будем смотреть как эта ситуация будет развиваться дальше", — подчеркнул Якубин.

Однако официальная позиция "Слуги народа" пока неизменна — системного раскола нет и не ожидается. По крайней мере, об этом говорит председатель партии "СН" и первый зампредседателя ее фракции в парламенте Александр Корниенко. Он настаивает, что предпосылок для создания какой-либо коалиции нет, поскольку во фракции 246 депутатов. Политолог Владимир Фесенко, анализируя голосование за бюджет, так же не видит никаких сенсаций.

"Законопроект принят, да еще с большим запасом голосов, что дает ему большие шансы на принятие и во втором чтении. Хотя, конечно, большие кулуарные торги вокруг бюджета еще впереди. Но показательно и другое: нет никакого распада и раскола во фракции "Слуга народа" (209 голосов за бюджет среди "слуг" — вполне пристойный результат для этой фракции, особенно в нынешней ситуации). Продолжают работать и механизмы ситуативного большинства", — объяснил он.

Конечно, парламенту еще предстоит пережить голосование за второе чтение госбюджета. И, судя по количеству "хотелок" от народных депутатов, процесс этот будет непростым. На сегодняшний день парламентарии подали правок на три годовых бюджета. И именно лавирование между ними станет одним из маркеров, который продемонстрирует — есть ли сегодня в Верховной Раде зародыш полноценной коалиции и кто в нее входит.

Илья Требор, специально для Delo.ua