Потураев предрекает распад "Слуги народа" на разные партии

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и политтехнолог Никита Потураев уверен, что к следующим парламентским выборам, когда бы они ни состоялись, партия "Слуга народа" распадется на отдельные политсилы, которые пойдут на выборы самостоятельно. Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

"Перспективы партии "Слуга народа", я бы сказал, не туманны, а достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, когда бы они не состоялись, от "Слуги народа" пойдет как минимум две, а то и три силы. Одна из них будет непосредственно "Слуга народа", а две или как минимум одна — новая сила", — заявил нардеп.

По его словам, в партии сегодня есть "центристская, вполне реформаторская группа с чуть-чуть левым уклоном", а также есть "безусловные правоцентристы", к которым он относит и себя.

"Я озвучиваю сценарии. На то я и политолог. Смотрите: есть группа Игоря Валерьевича (Коломойского — Delo.ua), это где-то 40-45 депутатов. У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция... Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать", — сказал Потураев.

Нардеп отметил, что альтернативным сценарием для Владимира Зеленского является роспуск Рады.

"А почему нет? Если президент оказывается в ситуации, когда он понимает, что не может сделать выбор по определенным причинам, то что ему остается делать? Тогда роспуск", — подчеркнул он.