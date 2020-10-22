"Цифра не такая большая" — в "Слуге народа" назвали стоимость опроса Зеленского 25 октября

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа", политтехнолог Никита Потураев оценивает проведение инициированного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса в день местных выборов в сумму не более 3 млн грн. Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

"Цифра не такая большая. Подобный опрос по всей стране стоит где-то под 3 млн грн. Опрос, который будет проводиться волонтерскими силами, точно не будет дороже. Но важнее поговорить о дальнейший верификации собранных данных", — отметил он.

Причиной для проведения общенационального опроса Потураев назвал желание Зеленского получить ответы от максимального количества людей.

"Это — сильный аргумент. И неважно, что у тебя в парламенте. Есть у тебя там большинство или нет, есть у тебя там коалиция или нет коалиции. Даже если будет новое большинство, коалиция или перевыборы, ответы на эти вопросы останутся. Это немаловажно. И кто вам сказал, что нужно ограничиваться только этим парламентом? Важно начать вменяемую дискуссию по всем этим вопросам", — считает он.

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Политтехнолог при этом признал, что целью проведения опроса является и повышение явки на выборах, что политически выгодно "Слуге народа".

"Безусловно, весь этот опрос — штука как политтехнологическая, так и такая, что позволит повысить явку. Это не значит, что люди, которые ответят на эти вопросы, проголосуют за нас. Но явку повышать надо. Потому что низкая явка — это плохо для нашей партии. И не только для нашей, кстати. Низкая явка на руку только ОПЗЖ, в какой-то степени "Батькивщине", старым партиям, чуть в меньшей степени для ЕС", — заявил нардеп.

Напомним, ранее замглавы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что опрос будет проведен "некой общественной организацией, которая будет этим заниматься совместно с социологами", а финансировать его будут некие меценаты.

Сам опрос предполагается из пяти пунктов, предварительные формулировки которых ранее были озвучены самим Зеленским, инициировавшим данное мероприятие лишь 13 октября, менее чем за две недели до даты его запланированного проведения.

В свою очередь, опрос с идентичными формулировками уже был проведен в течение 19 октября среди пользователей Telegram-сервиса "Опендатабот". Украинцы в большинстве своем утвердительно ответили на четыре из пяти вопросов президента.