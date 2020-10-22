Политика 20 минут назад

С партстроительством мы опоздали, но у "Слуги народа" еще неплохие результаты — Потураев

Нардеп считает падение рейтинга партии закономерным, но не катастрофичными

Никита Потураев. Фото: скриншот видео со страницы СН в Facebook Никита Потураев. Фото: скриншот видео со страницы СН в Facebook
Никита Потураев. Фото: скриншот видео со страницы СН в Facebook

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Никита Потураев признает, что его политсила не занималась партийным строительством на местах, и считает падение ее рейтинга закономерным, хотя и не связанным с этим. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"Признаю, что с партстроительством мы порядком опоздали. В 2019 году мы опирались на волонтерские команды, которые здорово помогли и обеспечили коммуникационный, а потом и политический успех президента и партии на выборах. И процесс их трансформации следовало бы начать значительно раньше. Я позволю себе не давать оценок и не углубляться в подробности и почему это не произошло", — заявил нардеп.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, представителями СН в подавляющем большинстве являются люди не из системы госуправления, которые практике столкнулись с необходимостью ее реформирования.

"Отвечу четко и конкретно. Вы спрашиваете: почему не занимались партией? Не занимались партией по причине того, что были заняты другими задачами. Было ли это ошибкой? С моей точки зрения, да", — признался Потураев.

Читайте также:
В "Слуге народа" открестились от идеи отмены второго тура выборов мэров из-за карантина

В то же время он выразил несогласие с мнением о катастрофичности падения рейтинга партии и паталогическом разочаровании людей в СН.

"Считаю, что все происходит в пределах стандартной динамики снижения рейтинга партии власти. Могу сказать, что у нас еще очень неплохие результаты. Очень важно учесть, что "Слуга народа" — это первая партия власти, которая работает, не имея собственных медиа-ресурсов. Мы постоянно пребываем в крайне токсичном медиа-окружении", — отметил депутат, добавив, что такие риски были очевидны изначально.

Отметим, что по данным опроса центра Socis, проведенного в конце сентября, за СН на парламентских выборах готовы были проголосовать 23,3% опрошенных. Ранее опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что эту политсилу готовы поддержать 21,5% респондентов.

Напомним, что 25 октября в Украине пройдут местные выборы. В то же время, судя по данным ЦИК, по количеству выдвинутых кандидатов в депутаты советов, где будет действовать пропорциональная система выборов, правящая партия "Слуга народа" немного уступила "Батькивщине": на обе приходится по 10,2% от всех таких кандидатов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Проведение опроса Зеленского обжаловали в Верховном суде и админсуде Киева
Проведение опроса Зеленского обжаловали в Верховном суде и админсуде Киева
В "Слуге народа" открестились от идеи отмены второго тура выборов мэров из-за карантина
В "Слуге народа" открестились от идеи отмены второго тура выборов мэров из-за карантина
Дело Шеремета: Антоненко снова оставили под арестом на 2 месяца, под судом начались стычки
Дело Шеремета: Антоненко снова оставили под арестом на 2 месяца, под судом начались стычки
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Врачи рассказали, в каких случаях ПЦР-тесты дают неправильные результаты

  3. В Чехии объявили локдаун из-за коронавируса с 22 октября

  4. В обход РФ решили не ездить: в Украину прибыл грузовой поезд из Китая по новому маршруту

  5. На трассе Одесса-Кишинев подорвали джип с кандидатом в депутаты (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...