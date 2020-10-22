С партстроительством мы опоздали, но у "Слуги народа" еще неплохие результаты — Потураев

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Никита Потураев признает, что его политсила не занималась партийным строительством на местах, и считает падение ее рейтинга закономерным, хотя и не связанным с этим. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"Признаю, что с партстроительством мы порядком опоздали. В 2019 году мы опирались на волонтерские команды, которые здорово помогли и обеспечили коммуникационный, а потом и политический успех президента и партии на выборах. И процесс их трансформации следовало бы начать значительно раньше. Я позволю себе не давать оценок и не углубляться в подробности и почему это не произошло", — заявил нардеп.

По его словам, представителями СН в подавляющем большинстве являются люди не из системы госуправления, которые практике столкнулись с необходимостью ее реформирования.

"Отвечу четко и конкретно. Вы спрашиваете: почему не занимались партией? Не занимались партией по причине того, что были заняты другими задачами. Было ли это ошибкой? С моей точки зрения, да", — признался Потураев.

В то же время он выразил несогласие с мнением о катастрофичности падения рейтинга партии и паталогическом разочаровании людей в СН.

"Считаю, что все происходит в пределах стандартной динамики снижения рейтинга партии власти. Могу сказать, что у нас еще очень неплохие результаты. Очень важно учесть, что "Слуга народа" — это первая партия власти, которая работает, не имея собственных медиа-ресурсов. Мы постоянно пребываем в крайне токсичном медиа-окружении", — отметил депутат, добавив, что такие риски были очевидны изначально.

Отметим, что по данным опроса центра Socis, проведенного в конце сентября, за СН на парламентских выборах готовы были проголосовать 23,3% опрошенных. Ранее опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что эту политсилу готовы поддержать 21,5% респондентов.

Напомним, что 25 октября в Украине пройдут местные выборы. В то же время, судя по данным ЦИК, по количеству выдвинутых кандидатов в депутаты советов, где будет действовать пропорциональная система выборов, правящая партия "Слуга народа" немного уступила "Батькивщине": на обе приходится по 10,2% от всех таких кандидатов.