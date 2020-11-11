Политика 1 час назад

Разумков заразился коронавирусом

Спикер получил положительный результат теста, но пока чувствует себя хорошо

Дмитрий Разумков. Фото: Facebook-страница политика Дмитрий Разумков. Фото: Facebook-страница политика
Дмитрий Разумков. Фото: Facebook-страница политика

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью: я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально. Надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Соблюдайте карантина и берегите себя и близких! Искренне желаю вам всем здоровья!" — написал глава парламента.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, 9 ноября стало известно, что коронавирусом заразились президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

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Напомним, что за предыдущие сутки в Украине коронавирус выявили у 10 611 человек. В целом таких случаев за период эпидемии уже зафиксировано 489 808.

Тем временем в Днепре умер от Covid-19 заведующий реанимацией новорожденных в областной больнице. Всего в Украине, по данным на утро 11 ноября, умерло уже 8 947 пациентов с Covid-19.

В свою очередь, Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении карантина выходного дня из-за заболеваемости Covid-19 в Украине. Он начнет действовать уже с 14 ноября.

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