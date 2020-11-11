"Планета кино" намерена закрыть все кинотеатры и уволить сотрудников из-за карантина

Совладелец украинской сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач заявляет, что их придется закрыть в связи с введением карантина выходного дня. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний. Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю. После этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников, оставить этих людей без работы и зарплаты", — написал Деркач.

Он подчеркнул, что сотрудников, которых придется распустить, в свое время тщательно отбирали и обучали, а многие менеджеры, директора и администраторы кинотеатров работают в компании с 2008 года или с момента открытия соответствующего кинотеатра.

"И это все при том, что у нас безопасно, что подтверждается международными исследованиями. У нас намного безопаснее общественного транспорта, который продолжит переполнятся в будние дни. Я не понимаю, как можно было придумать этот идиотизм выходного дня", — возмутился совладелец компании.

Отметим, что в сеть "Планета кино" на сегодня входит девять кинотеатров — по два в Киеве, Одессе и Львове, а также по одному в Харькове, Днепре и Сумах.

Напомним, решение о введении карантина выходного дня из-за заболеваемости Covid-19 в Украине Кабинет министров принял 11 ноября. Он начнет действовать уже с 14 ноября.

В то же время ранее Министерство культуры и информационной политики выступило против такой меры. По мнению министра Александра Ткаченко, украинцам следует оставить возможность ходить по выходным в кино и театры.