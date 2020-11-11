Кабмин ввел с 14 ноября "карантин выходного дня": что запрещено и когда он закончится

Кабинет министров ввел в Украине "карантин выходного дня" с 14 ноября и будет действовать на протяжении, как минимум, трех выходных — предварительно до конца 30 ноября.

Такое решение правительство приняло на очередном заседании в среду, 11 ноября. При этом министр культуры Александр Ткаченко воздержался от голосования.

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"Минздрав разработал изменения в постановление №641, предусматривающие введение в Украине так называемого "карантина выходного дня". Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнес сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной, культурной сферах. Правительство готово подставить плечо для наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Если сегодня ничего не делать, мест в больницах не останется уже 10-15 декабря. Задача — уменьшить на выходных потоки людей. Мы не останавливаем производство, транспорт будет работать. Мы призываем общество разорвать цепь заражений", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил — ситуация с COVID в Украине распространяется ураганными темпами и лучшим, с точки зрения врачей, решением является полный локдаун минимум на 3-4 недели. "Это с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения распространения болезни. Это то, что мы хотели бы, чтобы было сделано, и наша медицинская система выдержала бы эту нагрузку. Но опираясь на расчеты Министерства экономики, Министерства финансов — мы не в состоянии выдержать полный локдаун. Мы находим варианты, тот баланс с точки зрения и сохранения здоровья, и внедрения провоэпидемиологических мер. Понятно, что их внедрение должно выполняться в полном объеме", — отметил Степанов.

По его словам, предлагается отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, предусмотренными правилами для "оранжевой зоны". Он напомнил, что будет:

— Запрещено проведение массовых культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий с участием более 20 человек. В случае проведения мероприятия до 20 человек, организаторы обеспечивают между участниками физическую дистанцию не меньше 1,5 метра. Исключением станут только спортивные мероприятия, которые включены в единый календарный план. Но и они пройдут с пустыми трибунами.

— Запрещена деятельность кинотеатров и театров с заполненностью больше 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале.

— Запрещена деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале с расчетом один человек на 20 квадратных метров.

— Запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (на городских автобусных маршрутах, в электрическом и железнодорожном транспорте; в городском, междугороднем и межобластном сообщении) в количестве большем, чем количество мест для сидения.

— Полный запрет на деятельность дискотек, работу развлекательных учреждений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных) с организацией досуга.

— Запрет работы после 22:00 до 7:00 субъектам хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания. Кроме адресной доставки и заказов на вынос.

— Запрет деятельностиь заведений, которые размещают посетителей (отели). Исключением станут только те, которые предоставляют социальные услуги.

— Запрет посещения заведений образования группами большими 20 человек.

— Больницам запрещено будет проводить плановые госпитализации, кроме ургентных состояний.

— Запрещена деятельность спортзалов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей с расчетом один человек на 20 квадратных метров.

"Следующее ограничение, которое мы предлагаем ввести — карантин выходного дня, который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям будних дней будет запрещено: принимать посетителей ресторанам, баров, кафе и так далее; принимать посетителей в ТРЦ; принимать посетителей в других развлекательных заведениях; принимать посетителей магазинам, кроме тех, которые торгуют пищевыми продуктами и 60% торговой площади которых отведено для торговли такими продуктами, топливом, лекарствами и товарами медицинского назначения", — отметил Степанов.

Министр добавил, что будут продолжать свою деятельность заведения по предоставлению финансовых услуг, инкассаторы, операторы почтовой связи, представители медицинской и ветеринарной практики, АЗС, городской транспорт и предприятия по ремонту и технобслуживанию транспорта. Однако в эти дни не будут работать заведения культуры, спортивные залы, фитнесс-центры и бассейны. Наконец, будет введено время для приоритетного обслуживания пожилых украинцев — с 10:00 до 12:00.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня. Кабмин в полной мере восстановит и расширит такие программы поддержки: компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства и выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года. Также вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

По его словам, правительство после консультаций с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая "обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы".

"Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы один за другим объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия — наиболее действенный инструмент для расторжения цепи заболевания и сохранения жизни людей", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, что ранее Максима Степанов отмечал, что "карантин выходного дня" является идеальным балансом, поскольку страна не может устроить полный локдаун на 3-4 недели. По его словам, наблюдать за соблюдением выходного карантина будут соответствующие органы.

При этом министр культуры Александр Ткаченко выступил против такой инициативы. По его словам, "сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы". Кроме того, он отметил — отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, генерирующая от 2 до 4% ВВП. В ответ на это Степанов посоветовал главе Министерства культуры вместо критики предлагаемого "локдауна выходного дня" предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.