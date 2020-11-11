"Карантина выходного дня" бизнес может не выдержать, — ЕВА

Сегодня, 11 ноября 2020 года, на заседании правительства вполне вероятно, что будет принято решение о введении карантина "выходного дня".

Об этом сообщили в ЕВА.

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По мнению бизнес-сообщества, государству нужен план, состоящий из разумных шагов, согласно мировой практике и накопленному опыту. В то же время, необходимы четкие и понятные адаптивные шаги взаимодействия с бизнесом, а не жесткие тотальные ограничения, чтобы поддержать и экономическое здоровье страны, в том числе. По мнению же сообщества, жесткий локдаун и закрытие большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Бизнес-сообщество еще раз подчеркивает, что следует рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья.

"Безусловно, сейчас время непростое и трудно всем — бизнесу, населению, власти. Так, населению все же стоит иметь больший уровень самосознания, чтобы помогать противодействовать распространению вируса. Компаниям стоит, что, собственно, большинство уже и делает, искать новые ниши и возможности, максимально поддерживать каждого работника. Однако, и власть должна быть более проактивной — как в вопросе противодействия распространения вируса, так и в вопросах поддержки населения и бизнеса. Ведь сейчас, к сожалению, этого не чувствуется", — отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Стоит заметить, что уровень экономической активности в выходные достаточно высокий. Поэтому полное закрытие на выходные может больно ударить по предпринимателям, а для некоторых — стать финальной точкой в ​​работе. В то же время, пока компании достаточно сознательно подходят к ситуации с COVID-19, к примеру, проявляя заболевания на предприятии — устанавливают превентивные меры, чтобы минимизировать распространение, вводят принцип самоизоляции для тех, кто, вероятно, контактировал с больным. Вводят особые правила и меры безопасности при работе с клиентами, и тому подобное.

Поэтому бизнес призывает избежать жесткого локдауна в стране и подходить к принятию любых решений в данном контексте с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования и адаптивности. Кроме того, следует не только устанавливать правила, но и качественно контролировать их соблюдение — как населением, так и бизнесом, что является прямой ответственностью Нацполиции и пока далеко не всегда выполняется должным образом.

Напомним, что 11 ноября в правительственном квартале Киева представители ресторанного бизнеса и кинематографической отрасли устроили акцию протеста против введения карантина выходного дня или любого другого локдауна.