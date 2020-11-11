Общество 1 час назад

В Днепре умер от Covid-19 заведующий реанимацией новорожденных в облбольнице

Главврач сообщил о смерти коллеги, которого "не простил вирус"

Фото покойного Павленко: Facebook Сергея Рыженко Фото покойного Павленко: Facebook Сергея Рыженко
Фото покойного Павленко: Facebook Сергея Рыженко

Заведующий реанимацией новорожденных Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Борис Павленко скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы Сергей Рыженко.

"Он спасал людей от Covid, и смертельный вирус не простил ему. Вчера остановилось сердце Врача. От нас ушел друг и коллега. Он был из тех, кого любили все. Надежный, спокойный, немногословный. Уверенный в каждом своем действии. Многие годы на нем была высочайшая ответственность — за жизнь новорожденных малышей. Тот случай, когда "невосполнимая утрата" — не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств", — написал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Прощание с Павленко, по словам главврача, состоится 12 ноября в 10:00 перед центральным входом в терапевтический корпус больницы.

Читайте также:
В США разрешили использовать первое экспериментальное лекарство от Covid-19

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине коронавирус выявили у 10 611 человек. В целом таких случаев за период эпидемии уже зафиксировано 489 808, в том числе 18 690 в Днепропетровской области. Всего в Украине умерло уже 8 947 пациентов с Covid-19.

При этом под зданием Кабинета министров в Киеве 11 ноября прошел митинг предпринимателей против карантинных ограничений, вводимых из-за распространения этой болезни.

Отметим также, что сам Рыженко на прошедших 25 октября выборах баллотировался в мэры Днепра от партии "Слуга народа", заняв пятое место с 8,7%.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В США разрешили использовать первое экспериментальное лекарство от Covid-19
В США разрешили использовать первое экспериментальное лекарство от Covid-19
За сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 10 611 человек
За сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 10 611 человек
Международная ассоциация воздушного транспорта призывает правительства открыть границы
Международная ассоциация воздушного транспорта призывает правительства открыть границы
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Государство недополучает от крупнейшего частного порта 600 млн грн налогов в год — СМИ

  3. Украина не должна закапывать деньги в региональные аэропорты — глава МАУ

  4. "Карантина выходного дня" бизнес может не выдержать, — ЕВА

  5. Россия опубликовала карты размещения миротворцев в Карабахе

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...