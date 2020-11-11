В Днепре умер от Covid-19 заведующий реанимацией новорожденных в облбольнице

Заведующий реанимацией новорожденных Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Борис Павленко скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы Сергей Рыженко.

"Он спасал людей от Covid, и смертельный вирус не простил ему. Вчера остановилось сердце Врача. От нас ушел друг и коллега. Он был из тех, кого любили все. Надежный, спокойный, немногословный. Уверенный в каждом своем действии. Многие годы на нем была высочайшая ответственность — за жизнь новорожденных малышей. Тот случай, когда "невосполнимая утрата" — не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств", — написал он.

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Прощание с Павленко, по словам главврача, состоится 12 ноября в 10:00 перед центральным входом в терапевтический корпус больницы.

Напомним, что за предыдущие сутки в Украине коронавирус выявили у 10 611 человек. В целом таких случаев за период эпидемии уже зафиксировано 489 808, в том числе 18 690 в Днепропетровской области. Всего в Украине умерло уже 8 947 пациентов с Covid-19.

При этом под зданием Кабинета министров в Киеве 11 ноября прошел митинг предпринимателей против карантинных ограничений, вводимых из-за распространения этой болезни.

Отметим также, что сам Рыженко на прошедших 25 октября выборах баллотировался в мэры Днепра от партии "Слуга народа", заняв пятое место с 8,7%.