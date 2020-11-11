Общество 1 час назад

За сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 10 611 человек

За это время госпитализированы 1 453 человека, скончались от коронавируса 191 человек и 6 802 пациента выздоровели

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 350 детей и 493 медработника.

Степанов отметил, что за это время госпитализированы 1 453 человека, скончались от коронавируса 191 человек и 6 802 пациента выздоровели.

В течение суток проведено 73 285 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 43 908, методом ИФА — 29 377.

При этом, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 12 970 случаев;

Волынская область — 17 236 случаев;

Днепропетровская область — 18 690 случаев;

Донецкая область — 15 066 случаев;

Житомирская область — 20 194 случая;

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Закарпатская область — 18 056 случаев;

Запорожская область — 15 285 случаев;

Ивано-Франковская область — 25 643 случая;

город Киев — 46 632 случая;

Киевская область — 21 731 случай;

Кировоградская область — 3 280 случаев;

Луганская область — 4 738 случаев;

Львовская область — 34 988 случаев;

Николаевская область — 11 092 случая;

Одесская область — 30 041 случай;

Полтавская область — 13 143 случая;

Ровенская область — 23 035 случаев;

Сумская область — 15 662 случая;

Тернопольская область — 22 549 случаев;

Харьковская область — 44 948 случаев;

Херсонская область — 6 075 случаев;

Хмельницкая область — 20 826 случаев;

Черкасская область — 11 063 случая;

Черновицкая область — 26 301 случай;

Черниговская область — 10 564 случая.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 10 ноября в Украине было зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, 9 ноября было 8 687 новых инфицированных.

7 ноября был установлен максимальный на данный момент показатель суточной заболеваемости с начала пандемии — 10 746 человек.

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