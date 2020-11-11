За сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 10 611 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 350 детей и 493 медработника.
Степанов отметил, что за это время госпитализированы 1 453 человека, скончались от коронавируса 191 человек и 6 802 пациента выздоровели.
В течение суток проведено 73 285 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 43 908, методом ИФА — 29 377.
При этом, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 12 970 случаев;
Волынская область — 17 236 случаев;
Днепропетровская область — 18 690 случаев;
Донецкая область — 15 066 случаев;
Житомирская область — 20 194 случая;
Закарпатская область — 18 056 случаев;
Запорожская область — 15 285 случаев;
Ивано-Франковская область — 25 643 случая;
город Киев — 46 632 случая;
Киевская область — 21 731 случай;
Кировоградская область — 3 280 случаев;
Луганская область — 4 738 случаев;
Львовская область — 34 988 случаев;
Николаевская область — 11 092 случая;
Одесская область — 30 041 случай;
Полтавская область — 13 143 случая;
Ровенская область — 23 035 случаев;
Сумская область — 15 662 случая;
Тернопольская область — 22 549 случаев;
Харьковская область — 44 948 случаев;
Херсонская область — 6 075 случаев;
Хмельницкая область — 20 826 случаев;
Черкасская область — 11 063 случая;
Черновицкая область — 26 301 случай;
Черниговская область — 10 564 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 10 ноября в Украине было зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, 9 ноября было 8 687 новых инфицированных.
7 ноября был установлен максимальный на данный момент показатель суточной заболеваемости с начала пандемии — 10 746 человек.