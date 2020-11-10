Общество 10 минут назад

Для размещения больных Covid-19 могут задействовать "Арену Львов"

Львовский стадион может принять коронавирусных больных, если места в клиниках закончатся

Арена Львов. Фото: Википедия Арена Львов. Фото: Википедия
Арена Львов. Фото: Википедия

В случае заполнения всех коек в больницах Львовской области больным Covid-19 мобильные госпитали могут быть развернут на футбольном стадионе "Арена Львов" и других спорткомплексах региона.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Орест Чемерис, передает "Укринформ".

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"Поручение относительно развертывания мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спроткомплексы и "Арену Львов", — сообщил он.

По словам чиновника, на сегодняшний день общая загруженность коек с больными коронавирусом составляет 64,7%.

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Чемерис добавил, что рассматривается и вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией, если эпидемическая ситуация в области ухудшится.

Напомним, за все время пандемии во Львовской области на сегодня подтверждено 34 304 случая инфицирования коронавирусом. 995 из них оказались летальными. Всего по Украине зарегистрировано 479 197 случаев инфицирования. По официальным данным, выздоровело уже 214 657 человек, а 8 756 скончались.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко накануне заявил, что украинские больницы с 9 ноября перестали принимать пациентов для проведения плановых операций и будут заниматься лишь срочными операциями и лечением больных Covid-19.

Отметим также, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации.

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