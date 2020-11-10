Для размещения больных Covid-19 могут задействовать "Арену Львов"

В случае заполнения всех коек в больницах Львовской области больным Covid-19 мобильные госпитали могут быть развернут на футбольном стадионе "Арена Львов" и других спорткомплексах региона.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Орест Чемерис, передает "Укринформ".

"Поручение относительно развертывания мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спроткомплексы и "Арену Львов", — сообщил он.

По словам чиновника, на сегодняшний день общая загруженность коек с больными коронавирусом составляет 64,7%.

Чемерис добавил, что рассматривается и вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией, если эпидемическая ситуация в области ухудшится.

Напомним, за все время пандемии во Львовской области на сегодня подтверждено 34 304 случая инфицирования коронавирусом. 995 из них оказались летальными. Всего по Украине зарегистрировано 479 197 случаев инфицирования. По официальным данным, выздоровело уже 214 657 человек, а 8 756 скончались.