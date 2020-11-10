В Украине за сутки зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19

По состоянию на 10 ноября 2020 года, в Украине зарегистрировано 10 179 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых детей — 410, медработников — 445.

Как проинформировал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за последние сутки с этой болезнью госпитализированы 1 252 человека. При этом от COVID-19 скончался 191 человек, а выздоровели 5 514 пациентов.

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По данным Минздрава, за минувшие сутки проведено 68 962 тестирования (в том числе, методом ПЦР (полимеразная цепная реакция — Delo.ua) — 42 966, методом ИФА (иммунноферментный анализ — Delo.ua) — 25 996.

При этом, за все время пандемии в Украине зарегистрировано 479 197 случаев инфицирования СOVId-19, выздоровело от этой болезни 214 657 человек, а также зафиксировано 8 756 летальных случаев. С начала пандемии в Украине проведено 3 691 258 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 12 765 случаев;

Волынская область — 16 821 случай;

Днепропетровская область — 18 324 случая;

Донецкая область — 14 578 случаев;

Житомирская область — 19 616 случаев;

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Закарпатская область — 17 620 случаев;

Запорожская область — 14 693 случая;

Ивано-Франковская область — 25 054 случая;

город Киев — 45 667 случаев;

Киевская область — 21 038 случаев;

Кировоградская область — 3 204 случая;

Луганская область — 4 643 случая;

Львовская область — 34 304 случая;

Николаевская область — 10 787 случаев;

Одесская область — 29 336 случаев;

Полтавская область — 12 723 случая;

Ровенская область — 22 622 случая;

Сумская область — 15 297 случаев;

Тернопольская область — 22 389 случаев;

Харьковская область — 44 466 случаев;

Херсонская область — 5 833 случая;

Хмельницкая область — 20 328 случаев;

Черкасская область — 10 919 случаев;

Черновицкая область — 25 835 случаев;

Черниговская область — 10 335 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним,