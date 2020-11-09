У Зеленского и Ермака обнаружили коронавирус

Президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом глава государства сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы Covid-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает Covid-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" — написал он.

В свою очередь, Офис президента заверяет, что на самоизоляции у Зеленского всегда будут в наличии необходимые инструменты и оборудование для связи.

"Руководитель Офиса президента, его заместители и работники офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе. Юлия Ковалив, к счастью, уже получила отрицательный тест и берется за работу в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений. Мы будем сообщать о состоянии президента и работников офиса", — говорится также в сообщении.

В ОП призвали граждан также соблюдать карантинный режим, не забывая о масках и социальной дистанции.

"Коронавирусная инфекция для каждого из нас может закончиться по-разному. Власть будет делать все возможное для того, чтобы Covid-19 нанес наименьший вред обществу и государству", — добавили в президентском офисе.

Вскоре после этого и сам глава ОП Андрей Ермак сообщил на своей Facebook-странице, что получил положительный результат теста.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп", — заверил он.

По словам главы офиса, если переговоры на этой неделе не состоится, то точно "не по его вине".

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ужесточение в Украине карантина по субботам и воскресеньям. Однако этом Министерство культуры и информполитики уже выступило против этого.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские больницы с 9 ноября перестали принимать пациентов для проведения плановых операций и будут заниматься лишь срочными операциями и лечением больных Covid-19.