Украинские больницы больше не принимают на плановые операции из-за Covid-19 — Ляшко

Украинские больницы перестают принимать пациентов для проведения плановых операций и будут заниматься лишь срочными операциями и лечением больных Covid-19.

Об этом сообщил на брифинге по результатам селекторных совещаний с регионами заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных коронавирусом", — сказал он.

Также чиновник сообщил, что на селекторных совещаниях с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком было принято решение увеличить количество коек в медучреждениях для коронавирусных больных с 50 тысяч до 80 тысяч. По словам Ляшко, в течение месяца 60 тысяч коек в больницах оборудуют прямой подачей кислорода.

Напомним, по данным Минздрава, украинские клиники, принимающие больных Covid-19, заполнены более чем на 70% уже в 8 областях, а по стране этот показатель составляет 62%.

В ведомстве намерены предлагать ввести жесткий карантин "выходного дня", но вводить полный локдаун не хотят. По мнению министра Максима Степанова, его будет сложно пережить с экономической точки зрения.