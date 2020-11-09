Эпидемия коронавируса: больницы для COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в 8 областях

Больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях Украины.

В среднем по стране заполнены 62,4% таких коек, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Указано, что самыми загруженными являются больницы Полтавской (92,5%), Ровенской (82,9%), Одесской (73,6%), Черниговской (73,8%), Донецкой (72%), Запорожской (71,4%), Винницкой (70,8%) и Сумской (70,1%) областей.

В свою очередь в Киеве заняты 58,2% кроватей.

Всего в Украине введено уже 45 128 больничных коек для COVID-19.

Кроме того, в Украине продолжает рост показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 9 ноября в стране этот показатель составляет 315,3 при норме в 40, тогда как днем ранее был 306,8.

При этом самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области — 631,6. В Киеве показатель составляет 356,1.

Ранее сообщалось, что медицинская система Украины способна выдержать не более 15-20 тысяч случаев заражений коронавирусом в сутки.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили 8 687 новых случаев заражения коронавирусом. Причем больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.