В Украине за сутки зарегистрировали 8687 новых заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также, как отмечается, за последние сутки госпитализированы 1 100 человек, летальных случаев — 115, выздоровели — 2 277 человек, осуществлено тестирований в сутки — 41 114 (в том числе методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6 721).
При этом за все время пандемии в Украине заболело 469 018 человек, выздоровели — 209 143 человека, летальных исходов — 8 565, проведено ПЦР-тестов — 3 648 292.
Указано, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
По регионах количество заболеваний по состоянию на утро 9 ноября выглядит так:
город Киев — 44 920 случаев;
Винницкая область — 12 566 случаев;
Волынская область — 16 436 случаев;
Днепропетровская область — 17 965 случаев;
Донецкая область — 14 190 случаев;
Житомирская область — 18 970 случаев;
Закарпатская область — 17 192 случая;
Запорожская область — 14 105 случаев;
Ивано-Франковская область — 24 494 случая;
Киевская область — 20 410 случаев;
Кировоградская область — 3 142 случая;
Луганская область — 4 539 случаев;
Львовская область — 33 754 случая;
Николаевская область — 10 559 случаев;
Одесская область — 28 728 случаев;
Полтавская область — 12 204 случая;
Ровенская область — 22 140 случаев;
Сумская область — 14 863 случая;
Тернопольская область — 22 216 случаев;
Харьковская область — 43 930 случаев;
Херсонская область — 5 558 случаев;
Хмельницкая область — 19 839 случаев;
Черкасская область — 10 723 случая;
Черновицкая область — 25 411 случаев;
Черниговская область — 10 164 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего же в стране заняты уже более 60,5% таких кроватей.