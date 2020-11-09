В Украине за сутки зарегистрировали 8687 новых заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей — 350, медработников — 321).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также, как отмечается, за последние сутки госпитализированы 1 100 человек, летальных случаев — 115, выздоровели — 2 277 человек, осуществлено тестирований в сутки — 41 114 (в том числе методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6 721).

При этом за все время пандемии в Украине заболело 469 018 человек, выздоровели — 209 143 человека, летальных исходов — 8 565, проведено ПЦР-тестов — 3 648 292.

Указано, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

По регионах количество заболеваний по состоянию на утро 9 ноября выглядит так:

город Киев — 44 920 случаев;

Винницкая область — 12 566 случаев;

Волынская область — 16 436 случаев;

Днепропетровская область — 17 965 случаев;

Донецкая область — 14 190 случаев;

Житомирская область — 18 970 случаев;

Закарпатская область — 17 192 случая;

Запорожская область — 14 105 случаев;

Ивано-Франковская область — 24 494 случая;

Киевская область — 20 410 случаев;

Кировоградская область — 3 142 случая;

Луганская область — 4 539 случаев;

Львовская область — 33 754 случая;

Николаевская область — 10 559 случаев;

Одесская область — 28 728 случаев;

Полтавская область — 12 204 случая;

Ровенская область — 22 140 случаев;

Сумская область — 14 863 случая;

Тернопольская область — 22 216 случаев;

Харьковская область — 43 930 случаев;

Херсонская область — 5 558 случаев;

Хмельницкая область — 19 839 случаев;

Черкасская область — 10 723 случая;

Черновицкая область — 25 411 случаев;

Черниговская область — 10 164 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего же в стране заняты уже более 60,5% таких кроватей.