COVID-19: в четырех областях Украины больничные койки заполнены более чем на 70%

В четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%.

Всего в стране заняты уже более 60,5% таких кроватей, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

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Указано, что самыми загруженными являются больницы Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областей. В свою очередь в Киеве заняты 55,7% кроватей.

При этом в Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях заполненность больничных коек составляет менее 50%. В Херсонской области занято лишь 25,3% коек.

Известно, что всего в Украине введено уже 45 038 больничных кроватей для больных коронавирусом.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 306,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области — 623,6. В Киеве показатель составляет 341,2.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".