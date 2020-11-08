Пандемия COVID-19: Португалия вводит комендантский час

В Португалии, начиная с понедельника, 9 ноября, вводят локальный ночной комендантский час.

Такие меры вводятся с целью сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев в стране достигло рекордного уровня, заявил премьер-министр Португалии Антонио Коста, передает Publico.

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В частности, ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 5:00. Его вводят в 121 из 308 муниципалитетов страны, включая Лиссабон и Порту.

Премьер-министр отметил, что жители 121 муниципалитета, где проживает около 70% населения Португалии, не смогут покинуть свои дома с 13:00 и до 5:00 в следующие выходные — как в субботу, так и в воскресенье.

Коста также заверил, что рестораны продолжат свою работу на вынос, однако некоторые торговые точки будут закрыты в это время.

Указано, что 7 ноября уровень заболеваемости в Португалии достиг 6 640 случаев в сутки, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Известно, что в части регионов Португалии жителям предлагают оставаться дома и по возможности работать удаленно. Кроме того, магазины и рестораны там будут закрываться до 22:00.

Кроме того, ранее правительство Португалии запретило поездки гражданам по стране.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новое ограничение — карантин "выходного дня", чтобы разорвать цепь передачи коронавирусной болезни. В то же время в стране не планируют вводить комендантский час, поскольку для этого нужно внедрять чрезвычайное положение.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 новых случаев заражения коронавирусом.