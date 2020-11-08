Происшествия 1 час назад

Пандемия COVID-19: Португалия вводит комендантский час

Количество случаев в стране достигло рекордного уровня

Пандемия Covid-19 в Португалии. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19 в Португалии. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19 в Португалии. Фото: Getty Images

В Португалии, начиная с понедельника, 9 ноября, вводят локальный ночной комендантский час.

Такие меры вводятся с целью сдержать распространение коронавируса, поскольку количество случаев в стране достигло рекордного уровня, заявил премьер-министр Португалии Антонио Коста, передает Publico.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 5:00. Его вводят в 121 из 308 муниципалитетов страны, включая Лиссабон и Порту.

Премьер-министр отметил, что жители 121 муниципалитета, где проживает около 70% населения Португалии, не смогут покинуть свои дома с 13:00 и до 5:00 в следующие выходные — как в субботу, так и в воскресенье.

Коста также заверил, что рестораны продолжат свою работу на вынос, однако некоторые торговые точки будут закрыты в это время.

Указано, что 7 ноября уровень заболеваемости в Португалии достиг 6 640 случаев в сутки, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Читайте также:
Счет уже на тысячи больных: почему адаптивный карантин не работает и что с этим делать

Известно, что в части регионов Португалии жителям предлагают оставаться дома и по возможности работать удаленно. Кроме того, магазины и рестораны там будут закрываться до 22:00.

Кроме того, ранее правительство Португалии запретило поездки гражданам по стране.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новое ограничение — карантин "выходного дня", чтобы разорвать цепь передачи коронавирусной болезни. В то же время в стране не планируют вводить комендантский час, поскольку для этого нужно внедрять чрезвычайное положение.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 новых случаев заражения коронавирусом.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Кабмине обещают не штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице
В Кабмине обещают не штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице
Эпидемия COVID-19 в Крыму: Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице
Эпидемия COVID-19 в Крыму: Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице
"Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в "красном" Ужгороде
"Укрзализныця" возобновляет посадку пассажиров в "красном" Ужгороде
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новоизбранный президент США Байден намерен отменить ряд указов Трампа

  3. ЗСТ с Турцией может увеличить благосостояние населения Украины почти на 3% — исследование

  4. Я получил 71 млн голосов — Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США

  5. Поножовщина в Кривом Роге: мужчина зарезал двух и ранил восьмерых человек

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...