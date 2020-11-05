Счет уже на тысячи больных: почему адаптивный карантин не работает и что с этим делать

Заболеваемость коронавирусом стремительно растет — особенно это показатель высок в Европе. По данным Киевской школы экономики, на момент конца октября распространение вируса достигло там самого высокого значения в мире за все время пандемии. От этой печальной статистики недалека и Украина: каждый день в стране продолжают фиксировать 5-7, а то и 8-9 тысяч случаев заражения.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки ряд государств уже ввел жесткий локдаун на своих территориях, однако украинские власти все еще надеются на эффективность адаптивного карантина, не желая ставить под удар экономику вводом жестких мер. Журналистка Мария Пирогова специально для Delo.ua разобралась, какова ситуация сегодня, удастся ли нынешними ограничениями сдержать распространение болезни и как власть собирается останавливать растущую динамику.

Больные, койки, кислород: какая ситуация в Украине

Адаптивный карантин ввели в стране с 1 августа, а действовать он будет как минимум до конца 2020 года. Напомним, в рамках этого режима регионы делят на зеленые, желтые, оранжевые и красные зоны в зависимости от уровня заболеваемости Covid-19. Самые мягкие ограничения вроде обязательных масок в помещениях и общественном транспорте на "зеленых" территориях, а вот на "красных" вводят меры сродни весеннему локдауну.

Критерии распределения населенных пунктов по зонам постоянно меняют, они учитывают среднее количество тестов на 100 тысяч населения, показатель заболеваемости за 14 дней, коэффициент выявления случаев инфицирования, показатель увеличения числа случаев коронавируса и загруженность коек в больницах: в зеленых это до 5% более пяти дней подряд, в желтых — до 50%, в оранжевых — до 75%, а в красных — выше 75%.

При этом сравнительно недавно Кабмин добавил некоторые изменения в определение красных зон. Если раньше туда попадали регионы, где помимо высокой загруженности больниц за последние две недели количество больных на 100 тысяч населения было в пять раз выше, чем в среднем по Украине, то теперь пункты могут получить "красный" статус, если последние 14 дней там будет более 320 больных на 100 тысяч населения.

Помимо этого во всех зонах ограничили время работы кафе и ресторанов до 22:00 и усилили ограничения для проведения мероприятий во всех зонах: в зеленых в них могут участвовать не более 50 человек, в желтых — до 30, а в оранжевых — до 20. Запретили и посещение спортивных соревнований, кроме международных — там допуск зрителей будет согласовываться с Минздравом. Такие решения приняли потому, что по мнению властей именно массовые мероприятия являются одной из главных причин распространения болезни.

"Как показывает практика, после свадеб, посещений концертов и других массовых мероприятий, которые происходят без соблюдения противоэпидемических норм, потом мы видим рост случаев заражения коронавирусом. Люди общаются в тесном кругу и забывают о том, что сейчас эпидемия", — отметил в комментарии Delo.ua замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Однако точной аналитики или статистики по поводу причин чиновники не предоставляют. Между тем адаптивный карантин очевидно не сдерживает распространение вируса: страна стремительно "оранжевеет" — если в начале октября регионы имели преимущественно "зеленый" и "желтый" статус, то к его концу почти все области стали оранжевыми, а то и красными. Желто-зеленой осталась только Херсонская область. Динамика заболеваемости действительно выглядит неутешительно: за прошлую неделю количество новых случаев болезни выросло с 5426 до 8312 в день, а на днях было зафиксировано аж 9524 новых больных.

Сравнение карантинного зонирования по состоянию на 09.10.2020 и 29.10.2020

"Ситуация в Украине критическая, ведь ни одна из областей не контролирует распространение коронавируса. Кировоградская область за две недели переместилась из зоны контролируемой вспышки в зону активной. В Житомирской и Черновицкой — наибольший прирост новых случаев за неделю. Только Сумская область демонстрирует тенденцию к стабилизации", — комментирует ситуацию в регионах Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

По его словам, Луганская, Житомирская, Хмельницкая и Кировоградская области продолжали быть центрами активной вспышки коронавируса, а на прошлой неделе к ним присоединились четыре новых области — Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Если тенденция продолжится, скоро будет неясно, куда девать заболевших. По данным Минздрава, в Украине под коронавирусных пациентов выделено 41 657 коек, из них 16 789 обеспечены медицинским кислородом и только 3414 койки размещены в реанимациях. Но уже на момент 28 октября 2020 года были заняты 66% от всех кроватей, 44% от обеспеченных кислородом и 51% от реанимационных. Хуже всего ситуация в Житомирской области — там были заняты все койки, в Ровненской — 91% и в Полтавской — 80%. При этом в стране нет региона, где бы заполненность больниц была меньше 50%.

Анализируя данные других стран эксперты Школы заметили новую закономерность — сразу в нескольких европейских странах после умеренного распространения вируса начался очень резкий всплеск заболеваемости. Количество новых больных удваивалось или утраивалось буквально в течение двух, а то и одной недели.

"Этот тренд подбирается и к нашим границам — так, в Польше последние две недели наблюдается резкий скачок заболеваемости. Поэтому не стоит исключать и необходимо готовиться к тому, что следующим этапом в Украине будет похожая ситуация. То есть в любой день число случаев может удвоиться", — предполагает Ковтонюк.

Исходя из текущей ситуации в Киевской школе экономики прогнозируют, что до конца года количество умерших от коронавируса в стране вырастет почти в три раза (сейчас летальных случаев 7731 — Delo.ua). "Большое количество активных больных все еще указывает, что к концу года мы будем иметь прогнозируемые 20 тысяч смертей из-за Covid-19", — говорит Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.

Мобильные госпитали, кислород и "масочные" штрафы: какие меры собираются предпринять власти

Несмотря на сложившуюся ситуацию, власти не спешат вводить жесткий карантин. По словам главы Минздрава Максима Степанова, это возможно лишь в случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания в сутки. Он отметил, что эта цифра будет актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже. Также министр заявил, что скоро могут ввести карантин "выходного дня", чтобы разорвать цепь передачи коронавирусной болезни. Мера предусматривает закрытие части магазинов, учреждений отдыха и ресторанов, за исключением доставки.

Варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение рассматриваются и в Кабмине и Офисе президента — об этом на днях сообщили источники "Украинской правды".

Чтобы хоть как-то замедлить рост заболеваемости на коронавирус, в МОЗ также предлагают ввести штрафы за игнорирование носить маску в помещениях и общественном транспорте: от 170 до 255 грн. Причем в соответствующем законопроекте есть норма, согласно которой полиции разрешат штрафовать нарушителей прямо на месте.

В ведомстве разработали план по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации: он определяет алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности. Первый уровень предполагает выявление 5-7 тысяч новых случаев заражения в день — в этом случае медсистема еще способна справиться с нагрузкой и не требует помощи.

На втором уровне с 8-10 тысячами заболевших в сутки больницы будут заполнены на 70%. Тогда МОЗ увеличит количество коек во всех больницах на 30% от всего фонда и начнет работы по развертыванию временных госпиталей вне медучреждений. Также к лечению коронавирусных больных начнут привлекать медиков из других отделений.

"Сейчас мы говорим о потенциальной готовности 50 тысяч коек в существующих больницах, которые уже сейчас могут принимать пациентов с коронавирусом, и более 15 тысяч коек с уже подведенным централизованным кислородом. За счет субвенции в размере 572 млн грн, которую в октябре направилив регионе, планируется увеличение коек с кислородом еще на 17 тысяч", — отметил в комментарии Delo.ua замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что областные госадминистрации обязали определить больницы, которые будут полностью перепрофилированы для госпитализации пациентов с Covid-19: "Это означает, что в эти больницы не будут госпитализировать больных с другими болезнями, и появится четкий маршрут для пациентов, у которых кроме коронавируса есть и другие медицинские проблемы — травмы, острые хирургические патологии и так далее".

Третий уровень опасности означает заполнение коечного фонда больными на коронавирус на 85% в целом по стране и выявление 11-15 тысяч случаев в день. При таком исходе всю страну объявят "красной" зоной с соответствующими ограничениями. Помимо этого для ухода за зараженными мобилизуют всех медработников, организуют работу ведомственных учреждений для гражданского населения и обеспечат работу полевых госпиталей.

По словам Ляшко, госпитали обустроят в уже определенных областными администрациями местах — выставочных центрах, спортивных сооружениях, гостиницах или санаториях. Работать там будут медики или волонтеры с соответствующей квалификацией.

"С точки зрения целесообразности, в связи со сложностью организации оправданным является открытие подобных госпиталей для достаточно большого количества лиц — от 500 койко-мест. В этих заведениях должны обеспечиваться надлежащие условия как для лиц, которые будут размещены, так и для персонала, который будет обслуживать пациентов — это включает вентиляцию, возможность дезинфекции, распределение потоков пациентов", — говорит замминистра.

Последний четвертый уровень опасности будет означать, что ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, а ежедневное количество случаев заболевания коронавирус составляет более 15-20 тысяч. Тогда власти будут вынуждены ввести активацию протоколов сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи — в первую очередь ее будут предоставлять тем, кто имеет больше шансов выжить.

Кроме того в Минздраве признают, что в стране недостаточно аппаратов ИВЛ и коек, обеспеченных кислородом, и пытаются решить эту проблему. В ответе на запрос Delo.ua в министерстве сообщили, что 27 октября провели на этот счет рабочее совещание с 16 украинскими производителями медицинского кислорода.

"Обсудили основные проблемные вопросы обеспечения кислородом медучреждений. В большинстве регионов производители кислорода способны производить увеличенные объемы медкислорода, которые сейчас аномально потребляют учреждения здравоохранения в связи с широким распространением Covid-19", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что основной проблемой с доступом кислорода к пациенту является ограниченное количество тары для его транспортировки. Также в случае установления кислородных концентраторов требуется время на сертификацию оборудования и получения допуска на использование оборудования. В МОЗ заявили, что "примут меры по ускорению закупки необходимого оборудования", добавив, что для этого предусмотрено дополнительное финансирование.

"Реагировать на предупреждение, а не на последствия": что советуют делать эксперты

С тем, что нынешняя система ограничений не работает, согласны многие эксперты. На прошлой неделе аналитики Киевской школы экономики объясняли главные проблемы адаптивного карантина. По их словам, есть две основные проблемы: меры внедряют слишком поздно, а из-за их "ручной настройки" их вводят далеко не все.

"Карантинные ограничения в Украине реагируют только тогда, когда в регионе становится слишком много новых случаев в целом. То есть когда только начинается всплеск, система зонирования на это не реагирует. Поэтому мы постоянно подчеркиваем, что необходимо вводить ограничения на ранних этапах, когда вспышка только начинается", — отмечает Ковтонюк.

Он добавляет, что из-за нормы, согласно которой меры сдерживания определяют совместно правительство и местные власти, в реальности воплощаются лишь единичные ограничения: "Правительство написало весь перечень — местная власть выбрала, что считает нужным". По мнению эксперта, от такого "согласования" следует отказаться, а сами меры должны вводиться автоматически по индикаторам. Также Ковтонюк назвал степень "жесткости" необходимых ограничений.

"Сегодня, чтобы сдержать распространение вируса в той степени, в которой наша медсистема могла бы выдержать нагрузку и избежать коллапса уже в ноябре, как мы прогнозируем, необходимо ввести карантинные ограничения примерно того уровня, какого они были в мае во время первого ослабления карантина. Они сильнее, чем были летом и есть сейчас, но слабее первого локдауна", — говорит специалист.

Меры, необходимые Украине. Инфографика Киевской школы экономики

В Школе экономики также отмечают, что при разработке нового пакета ограничений следует учитывать, что готовность людей соблюдать ограничения сегодня значительно ниже, чем была весной; экономика значительно более ослаблена; школы и детские сады, а также транспорт большинство стран оставляет открытыми; а ограничения применяются в первую очередь к количеству контактов отдельной личности, и только во вторую — к сферам деятельности.

А вот экс-глава Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита в комментарии "Лиге" порекомендовал изменить подходы к тестированию: "Какой выход? То, что делает цивилизованный мир: переходить от общего тестирования к целевому. Мы должны выявлять не тех, кто уже болен, а тех, кто наиболее заразен. Уже есть много исследований, которые показывают, что люди заразные за два дня до появления симптомов и 5-8 дней с момента заболевания. Поэтому можно использовать тесты на антиген, которые нам пообещали. И к наиболее заразным применять ограничительные меры, какие-то административные меры за нарушение".

По его словам также необходимо отслеживать контакты. "Система не могла создать команды отслеживающих, но у нас есть возможности — мобильные телефоны, например. Контактных лиц надо тестировать, отслеживать, как они движутся по стране. Здесь нужно урегулирование Рады на счет прав человека, потому что это определенное ограничение. Но это можно сделать", — уверен Курпита.

Такого же мнения и нынешний руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин. В материале "Лиги" он отмечает, что "максимальное наращивание потенциала государства по тестированию и отслеживанию контактных лиц сейчас является критическим". Кузин, как и Ковтонюк, также выступает за превентивное усиление мер в тех регионах, в которых ситуация ухудшается.

"Наиболее оптимальные сейчас любые меры, направленные на ограничение количества контактов: максимальное ограничение публичных мероприятий, перевод большего количества учреждений и предприятий на дистанционную работу, жесткий контроль за противоэпидемическим режимом в транспорте (автобусах, метро, такси)", — говорит Кузин. В то же время, он против внедрения жесткого локдауна — мол мощностей по тестированию сейчас недостаточно для контроля ситуации, а рост заболеваний повторится как только такой карантин закончится.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua