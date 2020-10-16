Бизнес 30 минут назад

Украинский бизнес не переживет второго локдауна — ЕВА

Бизнес призывает избежать жесткого локдауна в стране, чтобы экономика продолжала работать

Фото: Israel21c Фото: Israel21c
Фото: Israel21c

Украинский бизнес надеется, что правительство не допустит второго локдауна, поскольку для малых компаний это равносильно гибели. 

Об этом сообщили в ЕВА. 

Подпишитесь на канал DELO.UA

В Ассоциации подчернули — в последнее время ситуация с коронавирусом в Украине и мире ухудшается. Бизнес-сообщество хорошо понимает сложность задач, стоящих сейчас перед Украиной, и готова к сотрудничеству с властью, чтобы сдержать распространение вируса, но одновременно и минимизировать падение экономики в стране.

"Так, сейчас у бизнеса есть опасения относительно возможного повторного введения жестких ограничительных мер. Бесспорно, сохранение здоровья граждан — главный приоритет в нынешней ситуации. И пока в стране принимаются ограничительные меры, чтобы его достичь. Однако уже сегодня очевидно, следует принимать взвешенные и конструктивные шаги — чтобы и экономика продолжала работать", — говорят в Ассоциации..

Читайте также:
Украина входит в самый тяжелый период пандемии коронавируса — врач-инфекционист

"Большое количество бизнеса до сих пор тяжело приходит в себя после первой волны локдауна. Однако, повторное его введение заставит предпринимателей "затянуть пояса" еще сильнее. И если для крупных компаний это будет означать отказ от развития и долговременную стагнацию, то для малого бизнеса — это вопрос выживания. Поэтому бизнес надеется, что второй раз жесткие ограничительные меры все же не будет введено. Ведь вторая остановка экономики не принесет качественных последствий для страны, а, скорее, ухудшит и так кризисные явления ", — прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

В ЕБА говорят, что следует рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья. Кроме того, вводя определенные правила и ограничения стоит прилагать усилия и к качественному контролю за их соблюдением, в противном случае, правил и ограничений может быть множество, однако, они так и не принесут ожидаемых последствий. А, к сожалению, контроль за выполнением правил в нашей стране действительно вопросом.

Поэтому бизнес призывает избежать жесткого локдауна в стране и подходить к принятию любых решений в данном контексте с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования.

Напомним, что Кабмин поменял правила для "красных" зон и закрыл рестораны с 22:00.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Метим в ТОП-30: куда ведет Украину новый рейтинг Doing Business?
Метим в ТОП-30: куда ведет Украину новый рейтинг Doing Business?
Новое карантинное зонирование Украины: в красной зоне с 19 октября восемь облцентров
Новое карантинное зонирование Украины: в красной зоне с 19 октября восемь облцентров
Удаленным сотрудникам работодатели готовы платить больше, чем офисным — исследование
Удаленным сотрудникам работодатели готовы платить больше, чем офисным — исследование
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Для подтверждения коронавируса не обязательно иметь положительный ПЦР-тест — Степанов

  3. Офис президента: Будапештский меморандум нарушили задолго до 2014 года

  4. Новое карантинное зонирование Украины: в красной зоне с 19 октября восемь облцентров

  5. Вице-премьер представил нового руководителя "Укроборонпрома"

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...