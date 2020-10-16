Украинский бизнес не переживет второго локдауна — ЕВА

Украинский бизнес надеется, что правительство не допустит второго локдауна, поскольку для малых компаний это равносильно гибели.

Об этом сообщили в ЕВА.

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В Ассоциации подчернули — в последнее время ситуация с коронавирусом в Украине и мире ухудшается. Бизнес-сообщество хорошо понимает сложность задач, стоящих сейчас перед Украиной, и готова к сотрудничеству с властью, чтобы сдержать распространение вируса, но одновременно и минимизировать падение экономики в стране.

"Так, сейчас у бизнеса есть опасения относительно возможного повторного введения жестких ограничительных мер. Бесспорно, сохранение здоровья граждан — главный приоритет в нынешней ситуации. И пока в стране принимаются ограничительные меры, чтобы его достичь. Однако уже сегодня очевидно, следует принимать взвешенные и конструктивные шаги — чтобы и экономика продолжала работать", — говорят в Ассоциации..

"Большое количество бизнеса до сих пор тяжело приходит в себя после первой волны локдауна. Однако, повторное его введение заставит предпринимателей "затянуть пояса" еще сильнее. И если для крупных компаний это будет означать отказ от развития и долговременную стагнацию, то для малого бизнеса — это вопрос выживания. Поэтому бизнес надеется, что второй раз жесткие ограничительные меры все же не будет введено. Ведь вторая остановка экономики не принесет качественных последствий для страны, а, скорее, ухудшит и так кризисные явления ", — прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

В ЕБА говорят, что следует рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья. Кроме того, вводя определенные правила и ограничения стоит прилагать усилия и к качественному контролю за их соблюдением, в противном случае, правил и ограничений может быть множество, однако, они так и не принесут ожидаемых последствий. А, к сожалению, контроль за выполнением правил в нашей стране действительно вопросом.

Поэтому бизнес призывает избежать жесткого локдауна в стране и подходить к принятию любых решений в данном контексте с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования.

Напомним, что Кабмин поменял правила для "красных" зон и закрыл рестораны с 22:00.