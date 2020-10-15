Происшествия 1 час назад

Украина входит в самый тяжелый период пандемии коронавируса — врач-инфекционист

В этот период необходимо отложить увеселительные мероприятия

Ольга Голубовская. Фото: facebook.com/ogolubovska Ольга Голубовская. Фото: facebook.com/ogolubovska
Ольга Голубовская. Фото: facebook.com/ogolubovska

Украина входит в самый тяжелый период пандемии коронавируса COVID-19, и в этот период необходимо отложить увеселительные мероприятия.

Об этом сообщила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24".

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"Нам всем нужно дожить до апреля месяца. Что нас ждет впереди — мы входим в самый тяжелый сезон, — одному Богу известно. Сейчас растет количество тяжелых форм, из тех 5 000 человек доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом... Многие лечебные заведения у нас в коллапсе давно, как и доктора, а у нас все еще впереди. Какие увеселительные мероприятия? Ну, можно уже как-то отложить", — считает она.

Ранее Голубовская заявляла, что в Украине, как и во многих странах, начинают увеличиваться темпы смертности из-за COVID-19.

Также она акцентировала внимание на том, что в условиях пандемии каждый человек должен себя вести как потенциально инфицированный.

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Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 15 октября, в Украине было 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 302 летальные, 119 650 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 5 062 новых случая коронавируса, выздоровел 951 пациент, а умерли 73 человека.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 после появления в Украине будет ориентировочно стоить около $37 или 1 047,84 грн по курсу на 15 октября 2020 года.

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