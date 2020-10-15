В Украине за сутки зафиксировали более 5000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 15 октября, в Украине было 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 302 летальные, 119 650 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 5 062 новых случая коронавируса, выздоровел 951 пациент, а умерли 73 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 2 695 488 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 7941 случай;

Волынская область — 10 320 случаев;

Днепропетровская область — 9834 случая;

Донецкая область — 6491 случай;

Житомирская область — 9130 случаев;

Закарпатская область — 11 305 случаев;

Запорожская область — 6012 случаев;

Ивано-Франковская область — 15 955 случаев;

Кировоградская область — 1440 случаев;

город Киев — 28957 случаев;

Киевская область — 11 978 случаев;

Львовская область — 23 806 случаев;

Луганская область — 2125 случаев;

Николаевская область — 5207 случаев;

Одесская область — 17 511 случаев;

Полтавская область — 5226 случаев;

Ровенская область — 15 186 случаев;

Сумская область — 7983 случая;

Тернопольская область — 16 700 случаев;

Харьковская область — 26 913 случаев;

Херсонская область — 2195 случаев;

Хмельницкая область — 9684 случая;

Черновицкая область — 17004 случаи;

Черкасская область — 6157 случаев;

Черниговская область — 6179 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 15 октября в Центр поступило 4 814 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 350 111 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 после появления в Украине будет ориентировочно стоить около $37 или 1 047,84 грн по курсу на 15 октября 2020 года.