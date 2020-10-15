В Украине за сутки зафиксировали более 5000 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 15 октября, в Украине было 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 302 летальные, 119 650 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 5 062 новых случая коронавируса, выздоровел 951 пациент, а умерли 73 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 695 488 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 7941 случай;
Волынская область — 10 320 случаев;
Днепропетровская область — 9834 случая;
Донецкая область — 6491 случай;
Житомирская область — 9130 случаев;
Закарпатская область — 11 305 случаев;
Запорожская область — 6012 случаев;
Ивано-Франковская область — 15 955 случаев;
Кировоградская область — 1440 случаев;
город Киев — 28957 случаев;
Киевская область — 11 978 случаев;
Львовская область — 23 806 случаев;
Луганская область — 2125 случаев;
Николаевская область — 5207 случаев;
Одесская область — 17 511 случаев;
Полтавская область — 5226 случаев;
Ровенская область — 15 186 случаев;
Сумская область — 7983 случая;
Тернопольская область — 16 700 случаев;
Харьковская область — 26 913 случаев;
Херсонская область — 2195 случаев;
Хмельницкая область — 9684 случая;
Черновицкая область — 17004 случаи;
Черкасская область — 6157 случаев;
Черниговская область — 6179 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 15 октября в Центр поступило 4 814 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 350 111 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 после появления в Украине будет ориентировочно стоить около $37 или 1 047,84 грн по курсу на 15 октября 2020 года.