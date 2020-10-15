Общество 1 час назад

Глава Минздрава рассказал, сколько будет стоить вакцина от COVID-19

На сегодняшний день окончательная цена вакцины от COVID-19 пока еще не сформирована

Максим Степанов. Фото: Facebook Максим Степанов. Фото: Facebook
Максим Степанов. Фото: Facebook

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 после появления в Украине будет ориентировочно стоить около 37 долларов США или 1 047,84 грн по курсу на 15 октября 2020 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Степанова, окончательная цена вакцины от COVID-19 пока еще не сформирована.

"Есть цены, по крайней мере, та информация, которую нам давали компании-производители вакцин, проводящие третью фазу (клинических испытаний — Delo.ua). Предварительная цена, которую они давали — это 37 долларов", — отметил Степанов.

Читайте также:
Johnson & Johnson тестирует вакцину от COVID-19 на добровольцах

Министр подчеркнул, что эту цену назвали две компании из КНР и США. В частности, это приблизительная стоимость, которая определяется по затратам на изготовление вакцины.

При этом, в компаниях не исключают, что впоследствии существенно смогут снизить цену.

Степанов добавил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний.

В то же время, он выразил надежду, что Украина создаст свою вакцину от COVID-19.

Напомним, ранее профессор Борис Тодуров в эфире канала "Украина 24" заявил, что на территорию Украины в настоящее время уже завозят так называемую российскую "вакцину" от коронавирусной инфекции COVID-19.

Перед этим народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украине придется договариваться с Россией о вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19, если будет доказана ее эффективность.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-19: за сутки в Украине зафиксировали около 5,6 тысяч новых зараженных
COVID-19: за сутки в Украине зафиксировали около 5,6 тысяч новых зараженных
Кабмин поменял правила для "красных" зон и закрыл рестораны с 22:00
Кабмин поменял правила для "красных" зон и закрыл рестораны с 22:00
"Мертвым деньги не нужны",— Гетманцев рассказал, переживет ли Украина повторный локдаун
"Мертвым деньги не нужны",— Гетманцев рассказал, переживет ли Украина повторный локдаун
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. ЧП в Черкассах: из резервуаров вытекло около 100 тысяч тонн азотных удобрений (ВИДЕО)

  2. "Это манера предвыборной кампании", — Бондаренко о высказываниях мэра Днепра о Зеленском

  3. Денег на опрос Зеленского в день выборов нет — Разумков

  4. COVID-19: за сутки в Украине зафиксировали около 5,6 тысяч новых зараженных

  5. Криптобизнесмен, избежавший казни в Таиланде, превратит океанский лайнер в биткойн-центр

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...