Политика 1 час назад

В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса

В РФ положительно отреагировали на заявление украинского депутата

Александр Качура. Фото: Facebook Александр Качура. Фото: Facebook
Александр Качура. Фото: Facebook

Украине придется договариваться с Россией о вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19, если будет доказана ее эффективность.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

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По его словам, пока о действенности российской вакцины говорят только в РФ.

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать", — сказал Качура.

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Нардеп добавил, что "часть фракции "Слуга народа" побьет его камнями" за такие слова.

Тем временем, на такие заявления украинского депутата уже положительно отреагировали в России.

В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Качура якобы "ставит интересы людей выше интересов геополитики".

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V" или "Гам-Ковид-Вак". Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что эта вакцина "работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет и прошла все необходимые проверки". Он даже добавил, что одна из его дочерей уже сделала прививку.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утверждает, что вакцина "показала высокую эффективность и безопасность".

При этом мировые эксперты в области медицины весьма сомневаются в безопасности российской вакцины.

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