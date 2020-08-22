Большинство россиян не хотят делать прививки от COVID-19 отечественной вакциной — опрос

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины.

Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, передает "РБК".

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Так, на вопрос, будут ли граждане делать прививки этой вакциной, 42% ответили: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем делать прививки".

По словам Федорова, в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. При этом, когда именно прошло исследования, глава Центра не уточнил.

По его мнению, большинство россиян не хотят делать прививки, потому что "боятся, не верят, опасаются".

"С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, нужно вакцинироваться", — считает он.

О неготовности делать прививки российской вакциной также заявили большинство из 3040 медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача" в течение 12 — 13 августа. О согласии на вакцинацию сообщили 24,5% респондентов, 52% выразили противоположную точку зрения.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V" или "Гам-Ковид-Вак". Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Владимир Путин заявил, что эта вакцина "работает достаточно эффективно, формирует стойкий иммунитет и прошла все необходимые проверки". Он даже добавил, что одна из его дочерей уже сделала прививку.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утверждает, что вакцина "показала высокую эффективность и безопасность".

"У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", — заверил Мурашко.

По словам главы Минздрава РФ, разработчики уже получили патент на изобретение. Производство вакцины планируют осуществлять на двух площадках — центре имени Гамалеи и компании "Биннофарм". Власти РФ рассчитывают, что в гражданский оборот препарат поступит уже с 1 января 2021 года.

Тем временем издание "Фонтанка" изучило непубличный отчет Центра Гамалеи, в котором разработали "Спутник V", и выяснило, что в 38 взрослых здоровых добровольцев, принимавших участие в испытаниях препарата, зафиксировали 144 побочных эффектов, часть из которых наблюдается до сих пор.

В документах также указано, что побочные явления у вакцинированных случаются "часто или очень часто".

Кроме того, непонятно, насколько длительным может быть иммунитет к коронавирусу.

"Защитный титр неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились", — говорится в документах Центра Гамалеи.

В отчете также указано, что на 42 день после вакцинации в организме добровольцев зафиксировали показатель антител к вирусу со средним титром 49,3. Такое значение даже ниже, чем средний уровень антител, а со временем оно снижается еще больше.