  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Президент Молдовы готов протестировать на себе российскую вакцину от COVID-19

Додон рассказал, что испытания российской вакцины на иностранных гражданах станут возможны в ближайшие несколько недель

Игорь Додон. Фото: Facebook Игорь Додон. Фото: Facebook
Игорь Додон. Фото: Facebook

Президент Молдовы Игорь Додон, который сейчас находится с визитом в Российской Федерации, готов стать "первым из молдавских граждан", кто протестирует на себе российскую вакцину от коронавируса.

Об этом Додон заявил в эфире программы "Президент отвечает", сообщает NewsMaker.

Кратко и по делу в Telegram

Додон рассказал, что испытания российской вакцины на иностранных гражданах станут возможны, по его оценкам, в ближайшие несколько недель.

"Я готов предложить себя первым из молдавских граждан, чтобы протестировать эту вакцину на себе. Как только ее можно будет использовать на иностранных гражданах, я приеду сюда или мы найдем другую возможность протестировать эту вакцину на мне лично", — заявил Додон.

Читайте также:
В России заявили о завершении доклинических исследований вакцины от COVID-19

По его словам, таким образом он намерен развеять "скептицизм некоторых молдавских граждан, в том числе и в официальных кругах".

"Я даже готов рискнуть здоровьем, если это будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно скорее попала в Молдову", — подчеркнул президент.

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса.

Как следует из регистрационного удостоверения, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

В то же время, в США и Европе весьма скептически восприняли информацию о создании в РФ вакцины от COVID-19

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Египте от всех туристов будут требовать ПЦР-тест на COVID-19
В Египте от всех туристов будут требовать ПЦР-тест на COVID-19
Навального из-за отравления доставили в больницу, оппозиционер находится в коме
Навального из-за отравления доставили в больницу, оппозиционер находится в коме
Украина вышла из ряда авиационных соглашений СНГ из-за полетов России в Крым
Украина вышла из ряда авиационных соглашений СНГ из-за полетов России в Крым
Загрузка...
Новое видео
Тарас Барщовський, TB Fruit: про різницю ведення бізнесу в Україні та за кордоном / Delo ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинцы почти не заметят повышения минимальной зарплаты, — Шмыгаль

  3. В Украине задумались над поставками водорода в Германию

  4. В укор властям киевляне торжественно открыли не отремонтированную поликлинику (ВИДЕО)

  5. Кремль поставил Украине новый ультиматум по Донбассу

Загрузка...