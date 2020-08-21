Президент Молдовы готов протестировать на себе российскую вакцину от COVID-19

Президент Молдовы Игорь Додон, который сейчас находится с визитом в Российской Федерации, готов стать "первым из молдавских граждан", кто протестирует на себе российскую вакцину от коронавируса.

Об этом Додон заявил в эфире программы "Президент отвечает", сообщает NewsMaker.

Додон рассказал, что испытания российской вакцины на иностранных гражданах станут возможны, по его оценкам, в ближайшие несколько недель.

"Я готов предложить себя первым из молдавских граждан, чтобы протестировать эту вакцину на себе. Как только ее можно будет использовать на иностранных гражданах, я приеду сюда или мы найдем другую возможность протестировать эту вакцину на мне лично", — заявил Додон.

По его словам, таким образом он намерен развеять "скептицизм некоторых молдавских граждан, в том числе и в официальных кругах".

"Я даже готов рискнуть здоровьем, если это будет необходимо, чтобы эта вакцина как можно скорее попала в Молдову", — подчеркнул президент.

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса.

Как следует из регистрационного удостоверения, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

В то же время, в США и Европе весьма скептически восприняли информацию о создании в РФ вакцины от COVID-19.