Мировые эксперты сомневаются в безопасности российской вакцины против COVID-19

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи сомневается по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с COVID-19.

Об этом Фаучи заявил во время онлайн-обсуждения, организованного National Geographic, передает "Интерфакс-Украина".

"Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна — это две разные вещи. Я надеюсь, что русские действительно, окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали ", — сказал Фаучи.

Фаучи добавил, что он "осторожно оптимистичен" в том, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу года.

В свою очередь, подобные сомнения выразили немецкие специалисты.

Так, пресс-секретарь министерства здравоохранения Германии заявила, что нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины, сообщает Tagesschau.

"Положительный баланс пользы и риска для вакцины должен быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе. В ЕС безопасность пациентов является главным приоритетом", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день федеральное министерство не ведет переговоров с российскими властями о вакцине.

Кроме этого, институт Пауля Эрлиха, который отвечает за одобрение вакцин в Германии, предостерег от необдуманных действий.

"Даже в нынешней ситуации пандемии крайне важно, чтобы все тесты и оценки проводились с такой же осторожностью, как и с другими вакцинами", — подчеркнул президент PEI Клаус Цихутек.

А президент немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт назвал одобрение российской вакцины "экспериментом на людях с высоким риском".

Накануне Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса.

Сейчас во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. В частности, компания Moderna в сотрудничестве с Национальными институтами здравоохранения США запустила в июле испытание третьей фазы вакцины, что сделало ее первым американским кандидатом, достигшим этой стадии.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры с разработчиками вакцины от COVID-19 по ее поставке сразу, как только она появится на рынке.

Напомним, Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.