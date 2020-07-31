Ляшко рассказал, сколько вакцины от COVID-19 ВОЗ может предоставить Украине

Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, участие в этой программе позволит правительству обеспечить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарату, когда тот станет доступен.

"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, который покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска" — написал Ляшко.

Главный санврач отметил, что на конец июля 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, шесть из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на третьей стадии испытаний.

"Определить, какой именно будет вакцина до сих пор невозможно, ведь кандидаты различаются как по платформе (модифицированные РНК и ДНК, на основе протеинов, деактивированного вируса или вирусных векторов), так и по способу и кратности введения. Интересно, что сейчас лидерами считаются вакцины, требующие двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели), хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением. Способами введения могут быть как внутримышечные, так и подкожные инъекции", — рассказал Ляшко.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что в Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем этапе испытаний.

Напомним, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения, заместитель Генерального директора по программам (DDP) Сумия Сваминатан сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может стать доступной в середине 2021 года.

Как сообщалось ранее, первая в США экспериментальная вакцина от COVID-19 компании Moderna, протестированная на людях, дала положительные результаты: у 45 добровольцев, которые участвовали в тестировании начиная с марта, вакцина выработала желаемый иммунитет.