Зеленский хочет, чтобы Украина была среди первых, кто получит вакцину от СOVID-19

Президент Владимир Зеленский взял под контроль вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса после ее появления.

Глава государства заявил, что Украина должна получить вакцину одной из первых, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По словам Зеленского, необходимо уже сейчас думать о вопросе закупки вакцины от коронавируса, ведь весь мир уже выстраивается в очереди.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину изготавливают уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые получат возможность закупить вакцину", — подчеркнул глава государства.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас проводятся консультации с компаниями и дипломатами из разных стран по вопросам вакцины.

Напомним, в апреле 2020 года Зеленский пообещал $1 млн за разработку вакцины от коронавируса в Украине.

Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от коронавируса, потому что не имеет необходимого оборудования.

Кроме того, в июне Зеленский поручил правительству усилить международные переговоры по приобретению вакцины от коронавируса.