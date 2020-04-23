Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане выхода Украины из карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Свое видение выхода страны из карантина глава государства представил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

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По словам Зеленского, украинская власть имеет четкий план выхода из карантина.

"Скоро премьер-министр озвучит детальный сценарий выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Плавный выход начнется при двух ключевых условиях: на протяжении десяти дней процент обнаруженных заболеваний не меняется или остается в пределах 5%, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину", — пояснил Зеленский.

Президент также напомним, что Европейская комиссия решила предоставить Украине финансовую помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 млрд евро.

"Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчат негативные последствия пандемии для граждан", — отметил Зеленский.

По словам главы государства, в эти дни Украина начнет клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом.

Зеленский добавил, что сегодня, 23 апреля, в Гостомеле приземлился Ан-225, который доставил более 12 миллионов масок и сотни тысяч защитных костюмов и очков.

Напомним, ранее Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" тому, кто изобретет в Украине вакцину от коронавируса.