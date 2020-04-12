Общество 20 минут назад

Зеленский пообещал украинским ученым 1 млн долларов из бюджета за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко передать это заявление всем украинским академикам

Зеленский пообещал украинским ученым 1 млн долларов из бюджета за вакцину от коронавируса Зеленский пообещал украинским ученым 1 млн долларов из бюджета за вакцину от коронавируса
Владимир Зеленский. Фото: rada.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выделить из государственного бюджета "минимум миллион долларов" на вакцину от коронавируса. Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. 

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что, если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", — сказал Ляшко, добавив, что конечно, это произойдет только в случае, если исследования покажут положительные результаты. 

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Он отметил, что не владеет информацией о том, из какого фонда будут выделяться средства. В то же время подчеркнул, что от отечественных ученых уже было несколько заявлений о создании вакцины.

Ляшко отметил, что он очень надеется на то, что все же вскоре в мире изобретут вакцину или по крайней мере препараты для лечения коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее ведущий профессор-вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявляла, что вакцина против болезни COVID-19 может быть готова уже в сентябре 2020 года.

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