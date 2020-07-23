Ляшко рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19

В Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем этапе испытаний.

Как сообщает "Украинское радио", об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, семь вакцин в мире переходят в третью клиническую стадию испытаний.

"Я думаю, весной у нас будут вакцины", — заявил Ляшко.

В настоящее время препарат пока не зарегистрирован. По информации производителя, вакцина будет стоить около 20 долларов за дозу. Для вакцинации необходимы две дозы.

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"Мы уже ориентировочно знаем, что 1 тысячу грн нужно будет для того, чтобы защитить человека в Украине", — сказал Ляшко.

После появления вакцины за деньги Кабинета министров прививки будут сделаны сначала медицинским работникам и сотрудникам силовых структур.

Впоследствии — людям пожилого возраста и больными хроническими заболеваниями. Ляшко подчеркнул, что нужно вакцинировать 100% населения.

Напомним, что первая в США экспериментальная вакцина от COVID-19 компании Moderna, протестированная на людях, дала положительные результаты: у 45 добровольцев, которые участвовали в тестировании, начиная с марта, вакцина выработала желаемый иммунитет.

У испытуемых появились так называемые нейтрализующие антитела в кровотоке — то есть молекулы, блокирующие инфекцию на уровнях, сравнимых с теми, которые обнаружены у людей, уже переболевших коронавирусом.