В Европе начались испытания вакцины от коронавируса на людях

В Великобритании в городе Оксфорд начались первые испытания вакцины от коронавируса на людях. Британские ученые надеются подготовить миллион вакцин к сентябрю и помочь другим странам, сообщает Би-би-си.

Вакцина уже введена двум добровольцам. Одна из них — Элиза Гранато, является ученым. "Я хочу поддержать научный процесс, как могу", — сказала она ВВС.

Всего в группе для исследования 800 человек. Половине участников испытаний будет введена вакцина от Covid-19, другой половине — вакцина от менингита, но не коронавируса. Добровольцы не будут знать кому что было введено, эта информация будет только у врачей.

Единственный способ выяснить, действует ли вакцина от Covid-19, — сравнить в ближайшие месяцы число людей,заразившихся коронавирусом в каждой из групп.

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Вакцина была разработана менее чем за три месяца командой Оксфордского университета. Доклиническими испытаниями руководила профессор вакцинологии университета Дженнера Сара Гилберт, отметившая, что "очень оптимистично" оценивает шансы на успех.

Вакцина создана на основе ослабленной версии вируса простуды (известного как adenovirus), взятого из организма шимпанзе, который был модифицирован таким образом, что он не может расти в организме человека. У оксфордской команды уже есть опыт разработки вакцины против Mers, другого типа коронавируса, — тогда был использован тот же подход и получены многообещающие результаты во время клинических испытаний.

В ближайшие месяцы начнется более масштабное испытание вакцины, в котором будут участвовать 5 тысяч добровольцев, и не будет введено возрастных ограничений. А также рассматривает возможность проведения вакцинации в Африке.

Профессор Эндрю Поллард, директор Oxford Vaccine Group, который возглавляет исследование, сказал: "Если мы дойдем до того момента, когда у нас будет какое-то лечение от этой болезни, и мы сможем гарантировать безопасность добровольцев, это будет очень хорошим способом тестирования вакцины".

Добровольцев предупредили, что в первые пару дней после вакцинации у них могут быть боли в руках и ногах, головные боли и лихорадка. Им также сказали, что существует теоретический риск возникновения серьезной реакции вещества на коронавирус, который случался на ранних стадиях исследования при испытании на животных. Но такой риск — минимален, утверждают ученые.

Они надеются подготовить 1 млн вакцин к сентябрю, а если вакцина окажется эффективной — значительно увеличить производство.

В июне испытания вакцины на людях также планирует начать команда британских медиков из Имперского колледжа Лондона. На финансирование этих двух команд британское правительство потратило больше 40 млн фунтов, отмечает.

При этом главный медицинский консультант Великобритании профессор Крис Уитти сказал, что ни вакцина, ни лекарство для лечения Covid-19, скорее всего, не будут доступны в течение следующего года.