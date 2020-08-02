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Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками — Степанов

В Минздраве хотят, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами от коронавируса

Вакцинация. Фото: Getty Images Вакцинация. Фото: Getty Images
Вакцинация. Фото: Getty Images

Украина ведет переговоры с разработчиками вакцины от COVID-19 по ее поставке сразу, как только она появится на рынке.

Об этом на брифинге в воскресенье, 2 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы активно проводим политику по договоренности поставки вакцин в Украину, как только они появятся, со всеми, практически без исключения, компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и в ближайшее время могут изготовить вакцину. Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами", — отметил он.

При этом глава Минздрава напомнил, что в Украине зарегистрировано 4 клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении коронавируса.

По словам министра, ведомство отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни, и при необходимости вводит в национальный протокол лечения COVID-19 необходимые препараты.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 тысячи 168 случаев COVID-19, из них за сутки — 1112.

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При этом умерло за сутки 16 человек, всего с начала пандемии — 1725. Выздоровели за сутки 235 пациентов, с начала пандемии — 39 тысяч 543.

Напомним, Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что в Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем, этапе испытаний.

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