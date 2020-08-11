Путин заявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины против коронавируса.

По его словам, вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет, сообщает "Коммерсантъ".

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Как следует из регистрационного удостоверения, вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

При этом Путин отметил, что вакцинация будет "исключительно добровольной". Вакцину назвали "Спутник V".

"Насколько мне известно, сегодня утром первые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", — отметил глава РФ на совещании с членами правительства.

По словам российского президента, одна из его дочерей уже сделала прививку от Covid-19.

При этом Путин попросил главу Минздрава России Михаила Мурашко подробнее рассказать о вакцине.

"Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", — заверил президент РФ.

В свою очередь Мурашко рассказал, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм".

"Начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники. И тем, от кого зависит здоровье детей, — это учителя", — подчеркнул министр.

Тем временем в пресс-службе Минздрава сообщили, что двукратная схема введения вакцины помогает сформировать длительный иммунитет. В частности, он якобы может сохраняться до 2 лет.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям РФ призвала отложить регистрацию этой вакцины от коронавируса. Объединение считает, что стремление ускорить процесс — это "пережиток героической парадигмы, характерный для времен пионеров вакцинации". В то же время Росздравнадзор не согласился с выводами ассоциации.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры с разработчиками вакцины от COVID-19 по ее поставке сразу, как только она появится на рынке.

Напомним, Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.

Также главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что в Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем, этапе испытаний.