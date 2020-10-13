Общество 1 час назад

В Украину массово завозят российскую вакцину от COVID-19

Все вакцины от гриппа в Украину завозят из-за рубежа

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На территорию Украины в настоящее время уже завозят так называемые российские вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил кардиохирург, профессор Борис Тодуров в эфире канала "Украина 24", передает УНИАН.

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По его словам, все вакцины от гриппа в страну завозят из-за рубежа.

"Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны — я не знаю", — сказал Тодуров.

По поводу российской вакцины от коронавируса, он сообщил, что ее сегодня "массово завозят из России — и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

При этом, Тодуров рассказал, успела ли себя уже проявить российская вакцина.

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"Мы читаем от наших коллег — инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие", — заявил он, выразив надежду, что данный препарат пройдет все этапы исследования.

Напомним, ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского прогнозируют, что в ближайшее время количество новых случаев коронавируса в Украине за сутки достигнет 7 800 случаев.

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