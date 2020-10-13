Коронавирус может сохранятся на смартфонах и деньгах почти месяц — ученые

Коронавирус может сохраняться до 28 дней на сенсорных экранах мобильных телефонов и денежных банкнотах практически до месяца при комнатой температуре.

К этому выводу пришли ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, сообщает Virology Journal.

Указано, что при температуре 20 градусов Цельсия коронавирус выживал на стекле, виниле и банкнотах до 28 дней.

При температуре 30 градусов — до 7 дней на полимерных банкнотах, до 3 дней на виниле и до 21 дня на банкнотах из бумаги.

В то же время при температуре в 40 градусов Цельсия коронавирус погибал в течение 48 часов.

Известно, что ученые проводили исследование в темноте, чтобы исключить влияние ультрафиолетовых лучей.

Как отмечается, в эксперименте были задействованы банкноты из бумаги и полимеров, стекло, которое используется для производства экранов смартфонов, касс самообслуживания, витрин в магазине, окон в общественном транспорте и других предметов в общественных пространствах, к которым часто прикасаются люди.

Также в эксперимент включили винил, из которого производят защитные пленки для смартфонов, ручки в общественном транспорте, напольное покрытие и прочее.

Ранее сообщалось, что риск заразиться COVID-19 на борту самолета оценивается в 1 случай на 27 млн пассажиров.