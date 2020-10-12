Риск заразиться COVID-19 на борту самолета оценивается в 1 случай на 27 млн пассажиров

С начала 2020 года было зафиксировано 44 случая заболевания COVID-19, связанных с авиаперелетом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА), сообщается на ее официальном сайте.

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Указано, что всего за этот период в мире было перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров.

Таким образом, риск заразиться COVID-19 на борту самолета оценивается в 1 случай на каждые 27 млн путешественников.

"Мы считаем эти цифры чрезвычайно обнадеживающими. Кроме того, подавляющее большинство опубликованных случаев произошло до того, как ношение лицевых покрытий в полете стало широко распространенным", — заявил медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл, чьи слова приводятся в сообщении организации.

В IATA полагают, что принимаемые меры защиты от распространения COVID на воздушном транспорте (ношение масок, управляемая организация очередей, бесконтактная обработка данных) показывают эффективность.

При этом дополнительный "слой" защиты добавляет система фильтрации воздуха в салоне самолета.

"Нет ничего абсолютно безопасного. Но с учетом всего лишь 44 опубликованных случаев потенциальной передачи COVID-19 в полете среди 1,2 млрд путешественников, риск заражения вирусом на борту, по-видимому, относится к той же категории, что и удар молнии", — сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта призвала внедрить тестирование на COVID-19 для всех пассажиров, вылетающих за границу.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 12 октября, в Украине было 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 015 летальных, 114 410 пациентов выздоровели. При этом за прошедшие сутки в стране зафиксировали 4 420 новых случаев коронавируса, выписаны 903 пациента, умерли 43 человека.