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Риск заразиться COVID-19 на борту самолета оценивается в 1 случай на 27 млн пассажиров

С начала 2020 года во время авиаперелетов коронавирусом заболели только 44 человека

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

С начала 2020 года было зафиксировано 44 случая заболевания COVID-19, связанных с авиаперелетом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА), сообщается на ее официальном сайте.

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Указано, что всего за этот период в мире было перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров.

Таким образом, риск заразиться COVID-19 на борту самолета оценивается в 1 случай на каждые 27 млн путешественников.

"Мы считаем эти цифры чрезвычайно обнадеживающими. Кроме того, подавляющее большинство опубликованных случаев произошло до того, как ношение лицевых покрытий в полете стало широко распространенным", — заявил медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл, чьи слова приводятся в сообщении организации.

В IATA полагают, что принимаемые меры защиты от распространения COVID на воздушном транспорте (ношение масок, управляемая организация очередей, бесконтактная обработка данных) показывают эффективность.

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При этом дополнительный "слой" защиты добавляет система фильтрации воздуха в салоне самолета.

"Нет ничего абсолютно безопасного. Но с учетом всего лишь 44 опубликованных случаев потенциальной передачи COVID-19 в полете среди 1,2 млрд путешественников, риск заражения вирусом на борту, по-видимому, относится к той же категории, что и удар молнии", — сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта призвала внедрить тестирование на COVID-19 для всех пассажиров, вылетающих за границу.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 12 октября, в Украине было 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 015 летальных, 114 410 пациентов выздоровели. При этом за прошедшие сутки в стране зафиксировали 4 420 новых случаев коронавируса, выписаны 903 пациента, умерли 43 человека.

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