От коронавируса в Украине уже скончались более 5 000 человек

По состоянию на 9:00 понедельника, 12 октября, в Украине было 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 015 летальных, 114 410 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали 4 420 новых случаев коронавируса, выписаны 903 пациента, умерли 43 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 602 635 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 7 637 случаев;
Волынская область — 9 791 случай;
Днепропетровская область — 8 967 случаев;
Донецкая область — 5 699 случаев;
Житомирская область — 8 464 случая;
Закарпатская область — 10 935 случаев;
Запорожская область — 5 589 случаев;
Ивано-Франковская область — 15 379 случаев;
Кировоградская область — 1 325 случаев;
город Киев — 27 693 случая;
Киевская область — 11 309 случаев;
Львовская область — 22 788 случаев;
Луганская область — 1 852 случая;
Николаевская область — 4 708 случаев;
Одесская область — 16 770 случаев;
Полтавская область — 4 621 случай;
Ровенская область — 14 696 случаев;
Сумская область — 7 280 случаев;
Тернопольская область — 15 992 случая;
Харьковская область — 25 186 случаев;
Херсонская область — 1 985 случаев;
Хмельницкая область — 9 011 случаев;
Черновицкая область — 16 488 случаев;
Черкасская область — 5 668 случаев;
Черниговская область — 5 621 случай.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 октября в Центр поступило 4 342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее сообщалось, что наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Киеве, а также в Донецкой, Одесской, Харьковской и Сумской областях.