От коронавируса в Украине уже скончались более 5 000 человек

По состоянию на 9:00 понедельника, 12 октября, в Украине было 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5 015 летальных, 114 410 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 4 420 новых случаев коронавируса, выписаны 903 пациента, умерли 43 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 2 602 635 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 7 637 случаев;

Волынская область — 9 791 случай;

Днепропетровская область — 8 967 случаев;

Донецкая область — 5 699 случаев;

Житомирская область — 8 464 случая;

Закарпатская область — 10 935 случаев;

Запорожская область — 5 589 случаев;

Ивано-Франковская область — 15 379 случаев;

Кировоградская область — 1 325 случаев;

город Киев — 27 693 случая;

Киевская область — 11 309 случаев;

Львовская область — 22 788 случаев;

Луганская область — 1 852 случая;

Николаевская область — 4 708 случаев;

Одесская область — 16 770 случаев;

Полтавская область — 4 621 случай;

Ровенская область — 14 696 случаев;

Сумская область — 7 280 случаев;

Тернопольская область — 15 992 случая;

Харьковская область — 25 186 случаев;

Херсонская область — 1 985 случаев;

Хмельницкая область — 9 011 случаев;

Черновицкая область — 16 488 случаев;

Черкасская область — 5 668 случаев;

Черниговская область — 5 621 случай.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 октября в Центр поступило 4 342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее сообщалось, что наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Киеве, а также в Донецкой, Одесской, Харьковской и Сумской областях.