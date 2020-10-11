Степанов назвал регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19

Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Киеве, а также в Донецкой, Одесской, Харьковской и Сумской областях.

В частности, это те регионы, где регистрируют большое количество новых случаев заражения COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 11 октября.

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"Наиболее напряженная ситуация, с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц — в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", — доложил он.

Указано, что в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%.

Кроме того, несмотря на рост заболеваемости, в Кабинете министров не видят необходимости для введения чрезвычайного положения в стране.

Известно, что за минувшие сутки больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 11 октября, в Украине было 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 972 летальные, 113 507 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 4 768 новых случаев коронавируса, выписаны 937 пациентов, а умерли 85 человек.