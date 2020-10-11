Происшествия 40 минут назад

Степанов назвал регионы с наибольшей загрузкой больниц пациентами с COVID-19

В Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом сейчас заполнены почти на 60%

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными коронавирусом в Киеве, а также в Донецкой, Одесской, Харьковской и Сумской областях.

В частности, это те регионы, где регистрируют большое количество новых случаев заражения COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 11 октября.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Наиболее напряженная ситуация, с точки зрения коечного фонда, наполненности наших больниц — в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть те регионы, где у нас сейчас большое количество новых случаев регистрируется. Также Сумская область", — доложил он.

Указано, что в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59,4%.

Кроме того, несмотря на рост заболеваемости, в Кабинете министров не видят необходимости для введения чрезвычайного положения в стране.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Известно, что за минувшие сутки больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 11 октября, в Украине было 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 972 летальные, 113 507 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 4 768 новых случаев коронавируса, выписаны 937 пациентов, а умерли 85 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за сутки зафиксировали 4 768 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки зафиксировали 4 768 новых случаев коронавируса
В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса
Рынок лизинга в Украине упал на 13%
Рынок лизинга в Украине упал на 13%
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Минздрав Украины хочет снова вводить ограничения на работу ресторанов и баров

  3. В Киеве на Оболони начали строить новый мост (ФОТО)

  4. В BlaBlaCar назвали самые популярные международные автобусные маршруты из Украины

  5. ПриватБанк на одну ночь остановит работу всех сервисов

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...