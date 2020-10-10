Динамика будет только расти: почему действия властей по коронавирусу бессмысленны

И будет дальше стремиться. Хоть в фиолетовую зону всю страну засунь, а динамика будет расти и дальше.

Почему? Потому что и в желтой, и в оранжевой, и в красной зоне если человек заболел коронавирусом и позвонил семейному врачу ,сообщил о своих симптомах и подозрениях, что происходит дальше? НИ-ЧЕ-ГО! "Пейте ибупрофен и если будете уже задыхаться, то тогда звоните — скорая вас заберет".

Никакой установки "Дії" и контроля за самоизоляцией человека, больного коронавирусом, нет. Все остается на совести больного — он может и дома сидеть, а может и по улицам гулять, по магазинам ходить. Контроль только за теми, кто уже задыхается от пневмонии, потому что их забирают в больницу, все остальные могут спокойно ходить возле вас на улице.

Рассказывает моя знакомая: "Мы с мужем, когда уже с ума сходили от нахождения дома, садились в машину в 2 часа ночи и ехали дышать воздухом в парк Славы, чтобы уже там не было людей нигде. Но это мы, а сколько таких, что по барам пошли?".

А сколько таких, что и не знают, что у них коронавирус, потому что семейный врач решил не направлять на тест, а просто посоветовал пить противовирусное? И вот болеет себе человек, а вдруг простым ОРВИ, чего дома сидеть? О таких случаях я тоже слышу постоянно.

Сегодня у моей тети подтвердили ковид. Болеет уже неделю. Несколько дней назад врач по телефону рекомендовала ей поехать сделать КТ. Вот только ехать надо самой — скорая забирает только задыхающихся. И вот у человека выбор — или таксиста заражать, или пассажиров автобуса.