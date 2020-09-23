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В мире 1 час назад

Johnson & Johnson тестирует вакцину от COVID-19 на добровольцах

Ключевые результаты этого испытания ожидаются в начале следующего года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская компания Johnson & Johnson начала клиническое испытание своей однократной дозы вакцины от коронавируса COVID-19 на трех континентах. К эксперименту привлекут 60 тысяч человек, сообщает Bloomberg.

Как передает издание, это четвертая экспериментальная вакцина, которая вошла в финальную стадию тестирования в США.

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Ключевые результаты этого испытания ожидаются в начале следующего года. Положительный результат может привести к правительственному решению для экстренного использования вакцины.

В компании отмечают, что на основании этих результатов и после обсуждения с регулятором FDA, J&J привлечет 60 тысяч добровольцев на трех континентах и ​​изучит безопасность и эффективность однократной дозы вакцины против плацебо в предотвращении COVID-19.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что развитие ситуации с пандемией коронавирусной инфекции свидетельствует, что она может получить "очень затяжной" характер, а последствия будут ощущаться в течение ближайших десятилетий.

Тем временем Украина ведет переговоры с разработчиками вакцины от COVID-19 по ее поставке сразу, как только она появится на рынке.

Напомним, Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.

Также главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что в Украину поступило первое коммерческое предложение о приобретении в Японии вакцины, которая сейчас находится на третьем, последнем, этапе испытаний.

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