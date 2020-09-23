Трамп готов первым попробовать американскую вакцину от COVID-19 — СМИ

Президент США Дональд Трамп согласен, если это будет необходимо, первым в стране опробовать на себе вакцину от коронавируса COVID-19, когда она будет готова.
Об этом 22 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
"Президент уже говорил, что будет счастлив стать и первым в стране человеком, который сделает эту вакцину, и последним, в зависимости от того, как будет лучше для американского народа. Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он безусловно согласен опробовать ее", — сообщила Макэнани.
По ее словам, президент "снимет шляпу", если другая страна первой создаст подобный эффективный препарат, отвечая на вопрос по поводу якобы создания вакцины в РФ и КНР.
В то же время, она не уточнила, готов ли Дональд Трамп будет сделать себе вакцину, произведенную именно в иностранном государстве, а не в Соединенных Штатах.
Также она отметила, что, по мнению Вашингтона, лидирует сейчас вакцина, разрабатываемая специалистами из Оксфорда.
"Ни одна вакцина еще не прошла третью стадию клинических испытаний, кроме оксфордской", — отметила Макэнани.
Пресс-секретарь Трампа подчеркнула, что в США разрабатываются шесть вакцин.
"У нас уже есть шесть американских вакцин, две из которых проходят третью стадию клинических испытаний. Мы разработали их меньше чем за год", — сказала она.
Макэнани добавила, что США ставят цель получить около 100 млн доз препарата к концу этого года.
Как сообщалось ранее, посольство США передало украинским государственным службам средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около $250 тысяч.