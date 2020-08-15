США передали Украине средства защиты от коронавируса на $250 тысяч (ФОТО)

Посольство США передало украинским государственным службам средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около $250 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в США.

Там говорят, что средства предоставил в рамках международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам посольства.

Предполагается, что их получат Национальная полиция, Госпогранслужба и Государственная таможенная служба Украины.

Тем временем эпидемия коронавируса в Украине снова набирает обороты. Уже трое суток подряд фиксируют новые рекорды количества выявленных случаев COVID-19.

За прошедшие сутки, 14 августа, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 1847. Также известно, что 633 пациента выздоровели вчера, а 33 — умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской области (254) и в Киеве (232). Также более 100 случаев COVID-19 было в Черновицкой (170), Львовской (166), Ивано-Франковской (148), Одесской (139) и Ровенской (107) областях.

Также сообщалось, что в Запорожье выявили вспышку коронавируса среди студентов иностранного факультета государственного медицинского университета.

В частности, заболели 29 студентов, из которых 25 госпитализировали с легким течением заболевания. Остальные также попали в больницы, но со средней степенью тяжести болезни.