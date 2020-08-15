В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии: заболели 29 студентов

В Запорожье выявили вспышку коронавируса среди студентов иностранного факультета государственного медицинского университета.

Всех заболевших госпитализировали, сообщает пресс-служба Запорожского лабораторного центра.

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В частности, заболели 29 студентов, из которых 25 госпитализировали с легким течением заболевания. Остальные также попали в больницы, но со средней степенью тяжести болезни.

Указано, что первый случай обнаружили у одного из иностранных студентов, который обратился за помощью медиков, когда повысилась температура.

В течение следующих дней выявили и другие случаи заражения COVID-19.

В результате общежитие взяли под охрану, а контактных лиц ограничили в передвижении. Их изолировали на 5 этаже общежития.

Напомним, 15 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по суточному выявлению COVID-19 — в стране за последние 24 часа подтвердили 1 847 случаев коронавируса.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.