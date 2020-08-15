Снова антирекорд: в Украине за сутки зафиксировали 1847 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 субботы, 15 августа, в Украине было 89 тысяч 719 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2044 летальных, 47 тысяч 430 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 1847 новых случаев — это антирекорд по количеству новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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При этом выздоровели от коронавируса за сутки 633 пациента, а умерли 33 человека.

Указано, что все было проведено 1 млн 273 тысячи 821 тестирование методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3175 случаев;

Волынская область — 4590 случаев;

Днепропетровская область — 1699 случаев;

Донецкая область — 1073 случая;

Житомирская область — 2377 случаев;

Закарпатская область — 6170 случаев;

Запорожская область — 1052 случая;

Ивано-Франковская область — 6468 случаев;

Кировоградская область — 739 случаев;

город Киев — 10392 случая;

Киевская область — 4495 случаев;

Львовская область — 11 824 случая;

Луганская область — 178 случаев;

Николаевская область — 797 случаев;

Одесская область — 4871 случай;

Полтавская область — 544 случая;

Ровенская область — 7433 случая;

Сумская область — 815 случаев;

Тернопольская область — 3635 случаев;

Харьковская область — 5837 случаев;

Херсонская область — 294 случая;

Хмельницкая область — 1539 случаев;

Черновицкая область — 7434 случая;

Черкасская область — 1114 случая;

Черниговская область — 1174 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 15 августа в Центр поступило 2061 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 146 тысяч 701 сообщение о подозрении на коронавирус.

Ранее Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных на коронавирус. Поэтому с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством ограничения и запреты.