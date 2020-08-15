Снова антирекорд: в Украине за сутки зафиксировали 1847 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 субботы, 15 августа, в Украине было 89 тысяч 719 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2044 летальных, 47 тысяч 430 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1847 новых случаев — это антирекорд по количеству новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом выздоровели от коронавируса за сутки 633 пациента, а умерли 33 человека.
Указано, что все было проведено 1 млн 273 тысячи 821 тестирование методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3175 случаев;
Волынская область — 4590 случаев;
Днепропетровская область — 1699 случаев;
Донецкая область — 1073 случая;
Житомирская область — 2377 случаев;
Закарпатская область — 6170 случаев;
Запорожская область — 1052 случая;
Ивано-Франковская область — 6468 случаев;
Кировоградская область — 739 случаев;
город Киев — 10392 случая;
Киевская область — 4495 случаев;
Львовская область — 11 824 случая;
Луганская область — 178 случаев;
Николаевская область — 797 случаев;
Одесская область — 4871 случай;
Полтавская область — 544 случая;
Ровенская область — 7433 случая;
Сумская область — 815 случаев;
Тернопольская область — 3635 случаев;
Харьковская область — 5837 случаев;
Херсонская область — 294 случая;
Хмельницкая область — 1539 случаев;
Черновицкая область — 7434 случая;
Черкасская область — 1114 случая;
Черниговская область — 1174 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 15 августа в Центр поступило 2061 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 146 тысяч 701 сообщение о подозрении на коронавирус.
Ранее Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных на коронавирус. Поэтому с 17 августа в столице будут усилены определенные правительством ограничения и запреты.