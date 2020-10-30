В Украине новое эпидзонирование: "красными" стали 11 облцентров

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 30 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью Covid-19.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, оно вступит в силу с начала суток 2 ноября.

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Так, в красную зону теперь попадают 11 областных центров — Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Тернополь из красной зоны вернется в оранжевую.

Кроме него, послабления вводятся в большинстве районов Луганской области, вся подконтрольная Украине часть которой до этого была в красной зоне.

Зеленые и желтые зоны остаются только в Херсонской области. Помимо нее, красных зон пока не будет в Винницкой, Днепропетровской и Кировоградской областях. Также оранжевым остается Киев.

Традиционно предусматривается, что новое эпидделение вводится на 14 дней. Однако уже не первый раз оно "держится" лишь одну неделю вместо двух запланированных: также ранее власти пересматривали зонирование с 12 октября, а затем с 19 октября, а также с 26 октября.

Напомним, по итогам 29 октября Украина снова побила рекорд заболеваемости Covid-19 — число заболевших выросло на 8,3 тысячи человек.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что введение в стране жесткого карантина не планируется. В то же время 19 октября глава государства заявлял, что его введут, если начнут фиксировать более 9 500 новых случаев заражения коронавирусом за день.