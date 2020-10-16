Новое карантинное зонирование Украины: в красной зоне с 19 октября восемь облцентров

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября утвердила новое эпидемиологическое зонирование территории Украины, основанное на статистике заболеваемости Covid-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

Новая территориальная схема ограничений начнет действовать с 0:00 понедельника, 19 октября. Вводится она на две недели.

При этом в красную зону из областных центров попадают Полтава, Харьков, Сумы, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий и Чернигов. Кроме того, в нее попала вся подконтрольная Украине часть Луганской области.

Большинство же территории страны, включая Киев, находится в оранжевой зоне. В желтой при этом находится большинство районов Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской и Херсонской областей.

Полный список всех районов и городов областного значения (по админделению до реформы 2020 года) представлен ниже.

Напомним, по состоянию на утро 16 октября в Украине было зафиксировано 287,2 тысяч случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки при этом побил очередной рекорд.

Отметим, что накануне в Киевской школе экономики предрекли Украине 20 тысяч смертей от Covid-19 к Новому году.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко посетовал, что за январь-сентябрь из столичных медучреждений уволилось более 7 тысяч сотрудников. По его словам, многие медики боятся заразиться коронавирусом.